Турист сорвал джекпот в 3,3 млн долларов во время пересадки в аэропорту Лас-Вегаса

Во время пересадки в аэропорту Лас-Вегаса турист выиграл джекпот в размере 3,3 миллиона долларов, потратив последние 10 долларов вместо кофе на лотерею, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bild .

Фото с телеграмм-канала Bild

Инцидент произошел 28 июня. По данным издания, у путешественника по имени Энтони оставалось всего 10 долларов. Вместо того чтобы купить кофе, он решил испытать удачу и сыграл на игровом автомате «Колесо фортуны» (Wheel of Fortune). Уже первая ставка принесла ему выигрыш в размере 3,3 миллиона долларов.

Выигрыш подтвердили руководство международного аэропорта Гарри Рида и компания International Game Technology (IGT), которая является производителем игрового автомата.

«Вот это способ провести пересадку», — отметили представители аэропорта.

Как отмечают американские СМИ, победителю повезло не только с джекпотом. Хотя федеральное законодательство США предусматривает удержание налога с крупных выигрышей, штат Невада не взимает налог с личных доходов и выигрышей в азартных играх. Благодаря этому Энтони сможет получить всю сумму выигрыша без налогообложения на уровне штата.

Это далеко не первый крупный джекпот, сорванный в аэропорту Лас-Вегаса. В мае 2025 года другой путешественник выиграл на автомате «Колесо фортуны» более 1,8 миллиона долларов, потратив на игру всего пять долларов. В 2023 году женщина во время пересадки получила выигрыш в размере 643 435 долларов. Самый крупный выигрыш в аэропорту США был зафиксирован в 2010 году, когда игровой автомат Megabucks в аэропорту Рино — Тахо принес счастливчику 10,4 миллиона долларов.