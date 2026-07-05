Определилась первая пара 1/4 финала ЧМ-2026

Франция и Марокко встретятся в четвертьфинале чемпионата мира, передает Lada.kz со ссылкой на TengriSport.kz .

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В ночь с 4 на 5 июля сборные Франции и Марокко успешно преодолели стадию 1/8 финала чемпионата мира по футболу и вышли в четвертьфинал.

Французская команда одержала минимальную победу над Парагваем — 1:0. Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти во втором тайме.

Марокко, в свою очередь, уверенно обыграло Канаду со счетом 3:0 и без особых трудностей оформило путевку в число восьми сильнейших команд турнира.

Таким образом, в первом четвертьфинале чемпионата мира встретятся Франция и Марокко. Матч состоится 10 июля в 01:00 по времени Казахстана.

Игры стадии 1/8 финала продолжаются. В ночь с 5 на 6 июля Бразилия сыграет с Норвегией, а Мексика встретится с Англией.