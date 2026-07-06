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06.07.2026, 08:05

Стоматолог назвал самый опасный для зубов алкоголь

Новости Мира 0 801

Красное вино признано самым опасным алкогольным напитком для здоровья зубов и десен, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

Фото: luding.ru
Фото: luding.ru

Двойной удар по эмали

Как сообщил в беседе с «Лентой.ру» врач-имплантолог и пародонтолог Александр Заславский-Шостак, именно красное вино наносит максимальный ущерб ротовой полости. Опасность кроется в его химическом составе: содержащиеся в напитке агрессивные кислоты буквально протравливают эмаль. Ситуацию усугубляют темные пигменты, которые легко проникают в поврежденную структуру зуба и оставляют стойкие, трудновыводимые пятна.

Кроме того, этиловый спирт бьет по клеточным мембранам, что может спровоцировать опасные патологические изменения слизистой оболочки, включая фиброз.

Сладкий алкоголь — рай для бактерий

Не меньшую угрозу, по словам специалиста, представляет любой сладкий алкоголь. Сахар, содержащийся в таких напитках, при контакте с микрофлорой рта быстро превращается в кислоты. Они делают поверхность зубов шероховатой, создавая идеальные условия для формирования бактериальной биопленки и стремительного образования налета.

Опасность «с градусом» и со льдом

Особую осторожность врач рекомендует проявлять при употреблении охлажденных коктейлей. Резкий температурный перепад из-за льда способен вызвать появление микротрещин на эмали. При этом привычка разгрызать кубики льда в бокале часто приводит к серьезным сколам и последующему разрушению зуба.

Почему алкоголь в целом разрушает зубы

Пародонтолог подчеркнул, что абсолютно любые спиртные напитки пагубно влияют на здоровье полости рта из-за своего дегидратационного эффекта. Алкоголь активно выводит жидкость из организма, что приводит к сухости во рту. В условиях нехватки слюны, которая в норме очищает зубы и борется с микробами, процессы образования налета и развития кариеса ускоряются в несколько раз.

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