Стоматолог назвал самый опасный для зубов алкоголь

Красное вино признано самым опасным алкогольным напитком для здоровья зубов и десен, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».
Как сообщил в беседе с «Лентой.ру» врач-имплантолог и пародонтолог Александр Заславский-Шостак, именно красное вино наносит максимальный ущерб ротовой полости. Опасность кроется в его химическом составе: содержащиеся в напитке агрессивные кислоты буквально протравливают эмаль. Ситуацию усугубляют темные пигменты, которые легко проникают в поврежденную структуру зуба и оставляют стойкие, трудновыводимые пятна.
Кроме того, этиловый спирт бьет по клеточным мембранам, что может спровоцировать опасные патологические изменения слизистой оболочки, включая фиброз.
Не меньшую угрозу, по словам специалиста, представляет любой сладкий алкоголь. Сахар, содержащийся в таких напитках, при контакте с микрофлорой рта быстро превращается в кислоты. Они делают поверхность зубов шероховатой, создавая идеальные условия для формирования бактериальной биопленки и стремительного образования налета.
Особую осторожность врач рекомендует проявлять при употреблении охлажденных коктейлей. Резкий температурный перепад из-за льда способен вызвать появление микротрещин на эмали. При этом привычка разгрызать кубики льда в бокале часто приводит к серьезным сколам и последующему разрушению зуба.
Пародонтолог подчеркнул, что абсолютно любые спиртные напитки пагубно влияют на здоровье полости рта из-за своего дегидратационного эффекта. Алкоголь активно выводит жидкость из организма, что приводит к сухости во рту. В условиях нехватки слюны, которая в норме очищает зубы и борется с микробами, процессы образования налета и развития кариеса ускоряются в несколько раз.
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