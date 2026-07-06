Любимчики Вселенной: 5 знаков зодиака, обреченных на богатство и роскошную жизнь

По мнению астрологов, некоторые знаки зодиака обладают качествами, которые могут способствовать достижению финансового благополучия. К такому выводу пришли специалисты, проанализировавшие рейтинг миллиардеров Forbes за 2022 год, сообщает Lada.kz.

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Исследование, о котором пишет издание YourTango, провела британская кредитная компания Cashfloat. Эксперты сопоставили даты рождения участников списка Forbes и определили пять знаков зодиака, представители которых чаще других оказываются среди обладателей миллиардных состояний.

Весы — прирожденные стратеги

Лидером рейтинга стали Весы. Согласно исследованию, именно под этим знаком родились 32 миллиардера, вошедших в список Forbes.

Астрологи считают, что представители этого знака отличаются умением выстраивать отношения, успешно вести переговоры и принимать взвешенные финансовые решения. Весы предпочитают тщательно анализировать ситуацию перед тем, как рискнуть, и готовы работать на долгосрочную перспективу, рассчитывая на стабильный результат.

Рыбы доверяют интуиции

Второе место занимает знак Рыб. По мнению астрологов, его представители обладают развитой интуицией, которая помогает принимать удачные решения в финансовой сфере.

Рыбы не боятся воплощать в жизнь самые смелые идеи, даже если окружающим они кажутся слишком рискованными. При этом они редко стремятся демонстрировать свое материальное благополучие, предпочитая сохранять достаток без лишней публичности.

Телец знает цену деньгам

Тельцы, как отмечают специалисты, не скрывают, что материальное благополучие является для них важной жизненной целью.

Их сильными сторонами называют трудолюбие, терпение и способность последовательно двигаться к поставленным целям. Представители этого знака готовы много работать, разумно распоряжаться финансами и накапливать капитал. Именно настойчивость и дисциплина, по мнению астрологов, помогают Тельцам добиваться крупных успехов.

Лев притягивает возможности

Львы также вошли в число самых «денежных» знаков зодиака.

Астрологи объясняют это их уверенностью в себе, смелостью и готовностью брать на себя ответственность. Кроме того, представители этого знака известны своей щедростью. Считается, что именно открытость и желание делиться с другими нередко приводят к новым возможностям и финансовому росту.

Овен не боится рисковать

Замыкает пятерку Овен. Его представители отличаются высокой активностью, амбициозностью и стремлением действовать без долгих сомнений.

По мнению астрологов, именно готовность быстро принимать решения и пробовать новое помогает Овнам добиваться успеха. Даже если отдельные проекты оказываются неудачными, они не теряют уверенности и продолжают двигаться вперед, что в итоге нередко приводит к значительным финансовым результатам.

При этом авторы исследования подчеркивают, что подобные выводы основаны на астрологических интерпретациях и статистическом сопоставлении дат рождения участников списка Forbes, а не являются научным доказательством связи между знаком зодиака и уровнем благосостояния.