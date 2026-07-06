18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.03
540.29
6.11
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.07.2026, 08:36

Любимчики Вселенной: 5 знаков зодиака, обреченных на богатство и роскошную жизнь

Новости Мира 0 856

По мнению астрологов, некоторые знаки зодиака обладают качествами, которые могут способствовать достижению финансового благополучия. К такому выводу пришли специалисты, проанализировавшие рейтинг миллиардеров Forbes за 2022 год, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Исследование, о котором пишет издание YourTango, провела британская кредитная компания Cashfloat. Эксперты сопоставили даты рождения участников списка Forbes и определили пять знаков зодиака, представители которых чаще других оказываются среди обладателей миллиардных состояний.

Весы — прирожденные стратеги

Лидером рейтинга стали Весы. Согласно исследованию, именно под этим знаком родились 32 миллиардера, вошедших в список Forbes.

Астрологи считают, что представители этого знака отличаются умением выстраивать отношения, успешно вести переговоры и принимать взвешенные финансовые решения. Весы предпочитают тщательно анализировать ситуацию перед тем, как рискнуть, и готовы работать на долгосрочную перспективу, рассчитывая на стабильный результат.

Рыбы доверяют интуиции

Второе место занимает знак Рыб. По мнению астрологов, его представители обладают развитой интуицией, которая помогает принимать удачные решения в финансовой сфере.

Рыбы не боятся воплощать в жизнь самые смелые идеи, даже если окружающим они кажутся слишком рискованными. При этом они редко стремятся демонстрировать свое материальное благополучие, предпочитая сохранять достаток без лишней публичности.

Телец знает цену деньгам

Тельцы, как отмечают специалисты, не скрывают, что материальное благополучие является для них важной жизненной целью.

Их сильными сторонами называют трудолюбие, терпение и способность последовательно двигаться к поставленным целям. Представители этого знака готовы много работать, разумно распоряжаться финансами и накапливать капитал. Именно настойчивость и дисциплина, по мнению астрологов, помогают Тельцам добиваться крупных успехов.

Лев притягивает возможности

Львы также вошли в число самых «денежных» знаков зодиака.

Астрологи объясняют это их уверенностью в себе, смелостью и готовностью брать на себя ответственность. Кроме того, представители этого знака известны своей щедростью. Считается, что именно открытость и желание делиться с другими нередко приводят к новым возможностям и финансовому росту.

Овен не боится рисковать

Замыкает пятерку Овен. Его представители отличаются высокой активностью, амбициозностью и стремлением действовать без долгих сомнений.

По мнению астрологов, именно готовность быстро принимать решения и пробовать новое помогает Овнам добиваться успеха. Даже если отдельные проекты оказываются неудачными, они не теряют уверенности и продолжают двигаться вперед, что в итоге нередко приводит к значительным финансовым результатам.

При этом авторы исследования подчеркивают, что подобные выводы основаны на астрологических интерпретациях и статистическом сопоставлении дат рождения участников списка Forbes, а не являются научным доказательством связи между знаком зодиака и уровнем благосостояния.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь