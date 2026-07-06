Свалка секретов: личные данные тысяч британских солдат оказались на помойке

Случайный прохожий обнаружил на свалке в английском графстве Северный Йоркшир документы Министерства обороны Великобритании. Находка стала поводом для служебного расследования, поскольку бумаги содержали информацию о военнослужащих и внутренней организации военной службы, сообщает Lada.kz.

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На свалке рядом с крупнейшим гарнизоном нашли документы Минобороны

В Великобритании разгорается очередной скандал, связанный с ненадлежащим обращением с документацией Министерства обороны. По данным британской газеты The Sun on Sunday, секретные бумаги были обнаружены на свалке, расположенной примерно в четырех километрах от гарнизона Кэттерик в графстве Северный Йоркшир.

Документы случайно нашел местный житель. После изучения содержимого выяснилось, что в них содержатся персональные данные британских военнослужащих, сведения о местах хранения оружия, графиках смены караула, нарушениях требований безопасности, а также инструкции и протоколы действий в чрезвычайных ситуациях.

В гарнизоне проходят службу около 13 тысяч военнослужащих

Гарнизон Кэттерик считается крупнейшей военной базой британской армии. На его территории размещаются около 13 тысяч военнослужащих, поэтому утечка даже внутренней документации вызвала серьезную обеспокоенность.

После получения информации о находке к расследованию подключилась Королевская военная полиция. Специалисты должны установить, каким образом документы оказались за пределами охраняемого объекта и кто несет ответственность за нарушение правил хранения и утилизации служебных материалов.

При этом представитель британской армии заявил, что обнаруженные бумаги не содержали секретных сведений, связанных с оперативным оборонным планированием страны.

Подобные случаи происходят не впервые

Инцидент оказался далеко не единичным. В последние годы Министерство обороны Великобритании уже сталкивалось с аналогичными случаями утечки служебной документации.

Так, в прошлом году в мусорном контейнере в Ньюкасле были обнаружены сотни страниц документов, касающихся британских военнослужащих. Еще раньше, в 2019 году, в мусорном баке на одной из автостоянок Лондона нашли секретные материалы, принадлежавшие военной химической лаборатории.

Новая находка вновь поставила вопросы о соблюдении требований информационной безопасности и порядке уничтожения документов, содержащих служебные сведения.