Свалка секретов: личные данные тысяч британских солдат оказались на помойке

Случайный прохожий обнаружил на свалке в английском графстве Северный Йоркшир документы Министерства обороны Великобритании. Находка стала поводом для служебного расследования, поскольку бумаги содержали информацию о военнослужащих и внутренней организации военной службы, сообщает Lada.kz.
В Великобритании разгорается очередной скандал, связанный с ненадлежащим обращением с документацией Министерства обороны. По данным британской газеты The Sun on Sunday, секретные бумаги были обнаружены на свалке, расположенной примерно в четырех километрах от гарнизона Кэттерик в графстве Северный Йоркшир.
Документы случайно нашел местный житель. После изучения содержимого выяснилось, что в них содержатся персональные данные британских военнослужащих, сведения о местах хранения оружия, графиках смены караула, нарушениях требований безопасности, а также инструкции и протоколы действий в чрезвычайных ситуациях.
Гарнизон Кэттерик считается крупнейшей военной базой британской армии. На его территории размещаются около 13 тысяч военнослужащих, поэтому утечка даже внутренней документации вызвала серьезную обеспокоенность.
После получения информации о находке к расследованию подключилась Королевская военная полиция. Специалисты должны установить, каким образом документы оказались за пределами охраняемого объекта и кто несет ответственность за нарушение правил хранения и утилизации служебных материалов.
При этом представитель британской армии заявил, что обнаруженные бумаги не содержали секретных сведений, связанных с оперативным оборонным планированием страны.
Инцидент оказался далеко не единичным. В последние годы Министерство обороны Великобритании уже сталкивалось с аналогичными случаями утечки служебной документации.
Так, в прошлом году в мусорном контейнере в Ньюкасле были обнаружены сотни страниц документов, касающихся британских военнослужащих. Еще раньше, в 2019 году, в мусорном баке на одной из автостоянок Лондона нашли секретные материалы, принадлежавшие военной химической лаборатории.
Новая находка вновь поставила вопросы о соблюдении требований информационной безопасности и порядке уничтожения документов, содержащих служебные сведения.
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