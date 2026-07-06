Тихий демонтаж гегемонии: как БРИКС лишает доллар власти без единого печатного станка

Официальный отказ БРИКС от создания единой валюты оказался не капитуляцией перед долларом, а переходом к более жесткой и прагматичной стратегии: изоляции американской валюты через рекордный рост расчетов в национальных деньгах, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

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Финал слухов об «антидолларе»: почему утопия не состоялась

Вбросы о том, что коалиция БРИКС вот-вот нанесет сокрушительный удар по финансовой системе США, выпустив единую расчетную единицу, официально опровергнуты. Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова расставило точки над «i»: создание общего аналога евро в рамках объединения не планируется.

Эксперты отмечают, что такой шаг в текущих реалиях просто невозможен. Сегодня БРИКС — это 11 государств (от локомотивов вроде Китая и Индии до развивающихся экономик уровня Эфиопии) с абсолютно полярными экономическими моделями. Запуск единой валюты потребовал бы создания наднационального Центробанка, жесткой унификации монетарной политики и, как следствие, частичного отказа участников от своего суверенитета. На это государства пойти не готовы.

Однако отказ от единой монеты — это не слабость, а смена тактики. Страны, столкнувшиеся с санкциями и блокировками традиционных резервных валют, выбрали путь «финансового партизанства».

Тектонический сдвиг: 99% без доллара и прецедент в Ормузском проливе

Вместо создания громоздкой общей валюты БРИКС форсирует переход на прямые расчеты в национальных деньгах. И эта стратегия уже приносит исторические результаты:

Абсолютный рекорд: Торговый оборот между Россией и Китаем практически полностью очищен от западного влияния — доля рубля и юаня в двусторонних расчетах достигла беспрецедентных 99%. Это означает появление полноценной, независимой от Запада инфраструктуры.

Прецедент Ирана: Сильнейшим триггером для рынка стал Иранский кризис. Решение Тегерана взимать пошлину за проход танкеров через стратегический Ормузский пролив исключительно в китайских юанях доказало: альтернативные финансовые инструменты способны эффективно работать в глобальном масштабе.

Согласно данным международных систем межбанковских сообщений, доминирование доллара в мировой торговле продолжает таять. Причем в текущем году этот процесс демонстрирует взрывное ускорение.

Цифровой хаб: Индия и Россия строят обходной путь

Следующим этапом демонтажа долларовой монополии станет интеграция цифровых валют центральных банков (CBDC). Еще в начале года Резервный банк Индии выступил с инициативой связать цифровые платформы стран БРИКС в единую сеть.

Технологическая схема выглядит изящно и просто:

Китай уже активно масштабирует цифровой юань;

Россия запускает полноценный цифровой рубль;

Остальные участники БРИКС ускоренно догоняют лидеров.

Если эти платформы объединить, трансграничные платежи будут проходить мгновенно и напрямую между центробанками. Исчезнет сама необходимость конвертации в доллар, а американская платежная инфраструктура (включая SWIFT) окажется полностью исключенной из цепочки.

Новая реальность: фрагментация вместо революции

Аналитики «Росконгресса» подтверждают: глобальный бизнес и государства сформировали жесткий запрос на принципиально новые, защищенные от политических рисков платежные системы.

Эпоха, когда миру была нужна одна глобальная резервная валюта, уходит в прошлое. Наиболее вероятный сценарий будущего — это фрагментация мировой экономики на несколько автономных региональных валютных зон. Каждая из них будет опираться на гибрид классических фиатных и передовых цифровых денег.

Что это значит для мировой экономики

БРИКС не устраивает громких революций с созданием «валюты-убийцы доллара». Объединение действует тише и практичнее. Американский доллар все еще удерживает статус главной мировой валюты, но его монополия размывается изнутри. Долларовый печатный станок лишают силы не громкие политические декларации, а миллионы ежедневных транзакций в рублях, юанях, рупиях и реалах, которым больше не нужен американский посредник.