До 250 тысяч рублей за верность: в Госдуме предложили платить россиянам за долгий брак

В Государственной думе выступили с инициативой ввести масштабные федеральные выплаты для россиян, находящихся в многолетнем браке. Максимальный размер денежного поощрения за семейную верность может составить 250 тысяч рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Миллионы за верность: как работает новая шкала выплат

С предложением о материальном стимулировании крепких семейных союзов выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Каплан Панеш. Парламентарий разработал детальную прогрессивную шкалу, согласно которой сумма финансовой поддержки будет увеличиваться пропорционально стажу совместной жизни. Привязку планируется сделать к ключевым юбилейным датам, начиная с деревянной свадьбы.

На первых этапах сумма будет соответствовать количеству прожитых лет: за 5 лет брака супруги смогут получить 5 тысяч рублей, за 10 лет — 10 тысяч, за 15 лет — 15 тысяч, а за 20 лет — 20 тысяч рублей. Однако после преодоления 25-летнего рубежа финансовая поддержка резко возрастает. За серебряную свадьбу авторы инициативы предлагают выплачивать 30 тысяч рублей, а далее шаг увеличивается каждые пять лет: вплоть до 70 тысяч рублей за 45-летний юбилей.

Золотой стандарт семейной жизни

Особое внимание в законопроекте уделено парам-долгожителям. Для супругов, отметивших золотую свадьбу (50 лет совместной жизни), предлагается установить фиксированную повышенную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Дальнейшие выплаты за уникальный семейный стаж выглядят следующим образом:

55 лет в браке — 120 тысяч рублей;

60 лет (бриллиантовая свадьба) — 150 тысяч рублей;

65 лет — 200 тысяч рублей;

70 лет совместной жизни — 250 тысяч рублей.

По задумке автора, для пар, перешагнувших полувековой рубеж совместной жизни, предоставление субсидии должно происходить в автоматическом (беззаявительном) режиме на основе верифицированных данных ЗАГСа. Всем остальным юбилярам для получения денег будет достаточно подать заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в МФЦ и органы соцзащиты.

Борьба с разводами и инвестиции в будущее

Необходимость введения такой меры на федеральном уровне Каплан Панеш объясняет тревожной статистикой распада семей в стране. По его мнению, долгий брак в современных реалиях становится редкостью, и государству необходимо открыто демонстрировать уважение к гражданам, которые десятилетиями хранят верность друг другу.

Парламентарий подчеркнул, что данная инициатива — это не просто точечная материальная помощь, а стратегическая долгосрочная инвестиция в российскую демографию. Видя реальную поддержку и признание со стороны государства, молодое поколение будет охотнее перенимать традиционные ценности и стремиться к созданию стабильных союзов.

Цена вопроса для государственного бюджета

Депутат также привел предварительные экономические расчеты. На сегодняшний день в России насчитывается порядка 1,5 миллиона пар, чей супружеский стаж превышает 50 лет. Единовременная выплата по 100 тысяч рублей для этой категории граждан потребует выделения из бюджета около 150 миллиардов рублей.

Панеш уверен, что для государственной казны такие затраты не станут критическими, поскольку они сопоставимы с расходами на другие крупные социальные программы. Кроме того, за счет того, что выплаты будут распределены во времени и привязаны к конкретным индивидуальным датам свадеб, реальная финансовая нагрузка на федеральный бюджет окажется плавной и сбалансированной. Стоит отметить, что на данный момент подобные выплаты уже существуют в ряде субъектов РФ, однако депутат настаивает на необходимости придания этой практике единого федерального статуса.