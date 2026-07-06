Птицы-палачи: обычные голуби медленно и незаметно душили своего хозяина четверть века

В Москве у 50-летнего голубятника диагностировали тяжелое поражение дыхательной системы — его легкие буквально перестали пропускать кислород из-за многолетнего контакта с птицами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Baza.

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Опасная страсть длиною в четверть века

Москвич по имени Дмитрий посвятил разведению голубей половину своей жизни. Хобби приносило мужчине удовольствие, пока в последнее время его здоровье не начало резко ухудшаться. Появилась сильная одышка, которая со временем стала постоянным спутником, а также изнуряющие боли в области грудной клетки. Осознав, что банальная простуда здесь ни при чем, Дмитрий обратился за квалифицированной медицинской помощью. Результаты обследования шокировали и врачей, и самого пациента.

Когда иммунитет бьет по своим: механизм болезни

Тщательная диагностика выявила у мужчины сразу две тяжелые патологии: гиперчувствительный пневмонит и прогрессирующий фиброз легких. Как объясняют специалисты, виной всему стали так называемые «профессиональные» раздражители — птичий помет и специфическая перхоть (мельчайшие частицы пуха и кожи голубей).

Годами вдыхая эти аллергены во время уборки голубятни и ухода за птицами, Дмитрий не подозревал, что его иммунная система запустила скрытую и разрушительную войну. Организм распознал микрочастицы как смертельную угрозу и ответил на них мощнейшим, непрекращающимся воспалительным процессом.

Необратимые последствия «легкого» увлечения

Поскольку мужчина долгое время игнорировал первые симптомы и продолжал контактировать с питомцами, заболевание незаметно перешло в хроническую форму.

Анатомия патологии: Под воздействием постоянного воспаления здоровая, эластичная легочная ткань начала замещаться жесткими рубцами. Легкие мужчины стали затвердевать (этот процесс и называется фиброзом), катастрофически теряя способность усваивать и проводить в кровь кислород. Именно эта «окаменелость» тканей и спровоцировала удушающую одышку.

К сожалению, фиброз — это необратимый процесс. Даже после того как москвич принял тяжелое решение навсегда отказаться от любимого хобби и ликвидировал голубятню, деструктивный процесс в организме не остановился. На сегодняшний день болезнь продолжает прогрессировать, а медикам удается лишь сдерживать её агрессивное течение и облегчать жизнь пациента с помощью мощной поддерживающей гормональной и медикаментозной терапии.