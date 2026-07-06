18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.03
540.29
6.11
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.07.2026, 13:29

Птицы-палачи: обычные голуби медленно и незаметно душили своего хозяина четверть века

Новости Мира 0 1 471

В Москве у 50-летнего голубятника диагностировали тяжелое поражение дыхательной системы — его легкие буквально перестали пропускать кислород из-за многолетнего контакта с птицами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Baza.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Опасная страсть длиною в четверть века

Москвич по имени Дмитрий посвятил разведению голубей половину своей жизни. Хобби приносило мужчине удовольствие, пока в последнее время его здоровье не начало резко ухудшаться. Появилась сильная одышка, которая со временем стала постоянным спутником, а также изнуряющие боли в области грудной клетки. Осознав, что банальная простуда здесь ни при чем, Дмитрий обратился за квалифицированной медицинской помощью. Результаты обследования шокировали и врачей, и самого пациента.

Когда иммунитет бьет по своим: механизм болезни

Тщательная диагностика выявила у мужчины сразу две тяжелые патологии: гиперчувствительный пневмонит и прогрессирующий фиброз легких. Как объясняют специалисты, виной всему стали так называемые «профессиональные» раздражители — птичий помет и специфическая перхоть (мельчайшие частицы пуха и кожи голубей).

Годами вдыхая эти аллергены во время уборки голубятни и ухода за птицами, Дмитрий не подозревал, что его иммунная система запустила скрытую и разрушительную войну. Организм распознал микрочастицы как смертельную угрозу и ответил на них мощнейшим, непрекращающимся воспалительным процессом.

Необратимые последствия «легкого» увлечения

Поскольку мужчина долгое время игнорировал первые симптомы и продолжал контактировать с питомцами, заболевание незаметно перешло в хроническую форму.

Анатомия патологии: Под воздействием постоянного воспаления здоровая, эластичная легочная ткань начала замещаться жесткими рубцами. Легкие мужчины стали затвердевать (этот процесс и называется фиброзом), катастрофически теряя способность усваивать и проводить в кровь кислород. Именно эта «окаменелость» тканей и спровоцировала удушающую одышку.

К сожалению, фиброз — это необратимый процесс. Даже после того как москвич принял тяжелое решение навсегда отказаться от любимого хобби и ликвидировал голубятню, деструктивный процесс в организме не остановился. На сегодняшний день болезнь продолжает прогрессировать, а медикам удается лишь сдерживать её агрессивное течение и облегчать жизнь пациента с помощью мощной поддерживающей гормональной и медикаментозной терапии.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь