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06.07.2026, 15:22

Стрельба на границе Кыргызстана: на КПП с Узбекистаном задержали сразу 27 силовиков

Новости Мира 0 1 024

Вечером 5 июля на контрольно-пропускных пунктах киргизско-узбекской границы в Баткенской области разыгралась настоящая драма со стрельбой. Спецназ «Альфа» ГКНБ Кыргызстана штурмовал пограничные пункты для ликвидации масштабной коррупционной схемы, столкнувшись с вооруженным сопротивлением, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kg.

Фото: vesti.kg
Фото: vesti.kg

Захват со стрельбой: что произошло на КПП «Кадамджай»

Около 19:00 сотрудники Госкомитета нацбезопасности при поддержке бойцов спецподразделения «Альфа» начали одновременную зачистку двух ключевых пропускных пунктов — «Кадамджай-автодорожный» и «Чечме-автодорожный». Операция была направлена против системной коррупции, в которой подозревают сотрудников Пограничной, таможенной и ветеринарной служб.

Однако мирно задержать подозреваемых не удалось. Во время захода оперативников на территорию КПП «Кадамджай-автодорожный» дежуривший у шлагбаума прапорщик Ш.Р. открыл огонь, произведя четыре выстрела. Ему на подмогу пришел сержант Р., который сделал предупредительный выстрел в воздух. Сейчас спецслужбы детально выясняют, насколько законным было применение боевого оружия против коллег из смежного ведомства.

Миллионы в бардачке и скрытые камеры: улики следствия

В ходе обысков на рабочих местах и в личных вещах задержанных были обнаружены крупные суммы в различной валюте. У пограничников изъяли:

  • 38,5 тысячи киргизских сомов;

  • Более 5,6 миллиона узбекских сумов (часть денег нашли в бардачке служебного автомобиля JAC-3202 — водитель уверял, что собирался купить на них чехлы для машины);

  • У сотрудников таможни изъяли еще 100 тысяч сомов и пачки долларов, точный объем которых устанавливается.

На втором пункте пропуска, «Чечме-автодорожный», прапорщик С.Н. и ефрейтор Р.Б. не успели применить оружие, однако, по данным источников, они были пойманы с поличным — моменты незаконного получения денег зафиксировали скрытые камеры видеонаблюдения.

Итоги зачистки: десятки задержанных и изъятое оружие

Масштаб спецоперации оказался беспрецедентным для приграничного региона. Всего в управление ГКНБ по Баткенской области доставили 27 человек: 16 военнослужащих с КПП «Кадамджай-автодорожный» и 11 — с КПП «Чечме-автодорожный». У задержанных изъяли автоматы АК-74 и боекомплект к ним.

На время проведения оперативно-следственных мероприятий работа обоих КПП была полностью парализована. На данный момент движение через пункт «Кадамджай-автодорожный» уже восстановлено в штатном режиме. Официальные ведомства ГКНБ и Погранслужбы Кыргызстана пока воздерживаются от развернутых комментариев.

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