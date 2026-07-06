Врач предупредила о скрытой опасности привычки перед сном

Многие считают, что главная причина плохого сна — использование смартфона перед сном. Однако, по словам врача-невролога, гораздо больший вред организму может нанести поздний и плотный ужин, особенно если он сопровождается жирной пищей или алкоголем, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Поздний ужин оказался опаснее гаджетов

Невролог и рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева рассказала, что одной из самых вредных привычек перед отходом ко сну является поздний прием пищи. Особенно негативно на качестве ночного отдыха сказываются тяжелые, жирные и сладкие блюда, съеденные незадолго до сна.

По словам специалиста, дополнительную нагрузку на организм создает сочетание позднего ужина с употреблением алкоголя.

Врач пояснила, что распространенное мнение о том, что полный желудок помогает быстрее уснуть, не соответствует действительности. Вместо полноценного восстановления организму приходится тратить силы на переваривание пищи, регулирование уровня инсулина и переработку алкоголя, если он употреблялся вечером.

Почему организм не отдыхает ночью

Эксперт отметила, что ночью пищеварительная система должна работать в щадящем режиме. Однако поздний прием пищи заставляет желудочно-кишечный тракт оставаться активным, из-за чего ухудшается качество сна и снижается эффективность восстановления организма.

Если гаджеты главным образом воздействуют на мозг через синий свет, который подавляет выработку гормона сна мелатонина, то поздний плотный ужин оказывает комплексное влияние сразу на несколько систем организма.

По словам врача, в этом случае возрастает нагрузка на:

пищеварительную систему;

печень;

поджелудочную железу;

сердечно-сосудистую систему;

нервную систему.

Еще один риск — изжога и кислотный рефлюкс

Специалист также предупредила, что привычка ложиться спать сразу после еды может привести к развитию кислотного рефлюкса.

В горизонтальном положении содержимое желудка легче попадает в пищевод, вызывая изжогу и раздражение слизистой оболочки. Если подобные эпизоды происходят регулярно, возрастает вероятность развития хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Почему сладости на ночь ухудшают сон

Отдельно врач обратила внимание на употребление сладостей в вечернее время.

Такие продукты быстро повышают уровень глюкозы в крови, после чего происходит его резкое снижение. Эти колебания могут стать причиной частых ночных пробуждений, тревожных сновидений, вздрагиваний во сне и ощущения усталости после пробуждения.

Как сделать вечерний прием пищи безопаснее

Чтобы сохранить качество сна и дать организму возможность полноценно восстановиться, специалист рекомендует не переносить основной прием пищи на поздний вечер.

Оптимальным решением станет легкий ужин за несколько часов до сна. Такой режим позволит пищеварительной системе завершить основную работу до ночного отдыха, а организму — сосредоточиться на восстановительных процессах.