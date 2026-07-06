Саудовская Аравия рекордно за 26 лет снизила цены на нефть

Саудовская Аравия идет на беспрецедентный шаг ради сохранения рынка: государственная компания Saudi Aramco объявила о самом масштабном снижении цен на свою флагманскую нефть за последние 26 лет, сообщает Lada.kz.
Исторический дисконт для Азии
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальный прейскурант Saudi Aramco, в августе ключевой саудовский сорт Arab Light обойдется азиатским покупателям всего в $11 за баррель.
Такая стоимость формируется с учетом колоссальной скидки в $1,50 по отношению к региональному эталону (бенчмарку). Стоит отметить, что решение Эр-Рияда шокировало рынок: независимые аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали куда более скромное падение цен — до $8 за баррель.
Избыток предложения на рынке
Главным драйвером столь агрессивной ценовой политики стало резкое увеличение предложения на Ближнем Востоке. Объемы сырья, поступающие на рынок, рискуют серьезно превысить реальные потребности азиатских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Saudi Aramco оперативно восстановила экспортные мощности после перезапуска терминалов в стратегическом порту Рас-Таннура в Персидском заливе. На сегодняшний день объемы отгрузок саудовской корпорации уже достигли 90% от тех показателей, которые фиксировались до начала полномасштабных боевых действий в Иране.
Мирный процесс сбивает котировки
Глобальный тренд на удешевление «черного золота» наметился еще в середине июня. Катализатором послужило подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном о прекращении огня, а также последующая разблокировка Ормузского пролива — важнейшей мировой артерии для транспортировки углеводородов.
На фоне стабилизации геополитической обстановки международный эталон Brent потерял в цене, опустившись ниже отметки в $71 за баррель. Рынок вернулся к ценовым значениям конца февраля — периода, предшествовавшего началу военной кампании США и Израиля против Ирана.
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