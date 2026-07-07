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06.07.2026, 19:55

Жителей Бишкека официально попросили покинуть город

Новости Мира 0 1 082

Власти Кыргызстана официально призвали жителей Бишкека временно покинуть столицу на рубеже лета и осени из-за грядущего транспортного и дипломатического коллапса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Дипломатический десант сверхвысокого уровня

Администрация президента Кыргызстана обратилась к жителям и гостям столицы с беспрецедентной просьбой: по возможности уехать из Бишкека на период с 30 августа по 1 сентября. Пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов порекомендовал горожанам провести эти три дня на Иссык-Куле или в других курортных зонах республики. Причиной столь радикального призыва стали масштабные международные мероприятия, которые Бишкек принимает впервые в своей современной истории.

В этот узкий временной коридор в столице одновременно пройдут два грандиозных события: саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжественная церемония открытия Всемирных игр кочевников. Ожидается прибытие лидеров сразу 21 государства. Масштаб визитов подчеркивается и тем, что многие президенты прибудут в сопровождении первых леди, а для ряда зарубежных делегаций запланированы полноценные государственные визиты с соблюдением высшего дипломатического протокола.

Столица на паузе: тотальные перекрытия дорог

В аппарате Садыра Жапарова прямо заявляют: оставаться в городе в эти три дня — значит обречь себя на бесконечные дорожные заторы. Движение по ключевым магистралям Бишкека будет регулярно и жестко ограничиваться для проезда правительственных кортежей.

«Иначе неудобства возникнут прежде всего для вас самих, поскольку в течение трёх дней дороги в городе будут часто перекрываться», — подчеркнул в своем официальном обращении Аскат Алагозов.

Официальное продление лета: школьники отдыхают до середины сентября

Чтобы минимизировать нагрузку на городскую инфраструктуру и избавить родителей от транспортного хаоса, правительство пошло на системные уступи. Учебный год в бишкекских школах и высших учебных заведениях начнется значительно позже обычного — лишь 15 сентября.

В связи с переносом занятий пресс-секретарь президента отдельно отметил, что возвращаться в мегаполис к началу осени нет никакой практической необходимости. Власти призывают граждан воспользоваться этим шансом и заранее спланировать полноценный двухнедельный бархатный сезон за пределами Бишкека.

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