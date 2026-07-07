Кровавый День независимости: за три дня в США застрелили 100 человек

Праздничные выходные по случаю Дня независимости США сопровождались всплеском вооруженного насилия. По предварительным данным, за три дня в результате различных инцидентов со стрельбой погибли 100 человек, еще 340 получили ранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: REUTERS/Angelina Katsanis

Почти рекордное число массовых расстрелов

Такие данные привела неправительственная организация Gun Violence Archive, которая ведет мониторинг случаев применения огнестрельного оружия на территории США.

По информации организации, за праздничные выходные, приуроченные к 4 июля, в стране было зарегистрировано 20 случаев массовой стрельбы. Это один из самых высоких показателей за последние годы.

В Gun Violence Archive отметили, что столь большое количество подобных инцидентов в праздничный период не фиксировалось со времени рекордного 2021 года.

Сотни погибших и раненых

По предварительной информации, опубликованной организацией, за три дня празднования:

погибли 100 человек ;

; 340 человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Эксперты подчеркивают, что речь идет о предварительной статистике, поэтому окончательные данные могут быть скорректированы после поступления информации от правоохранительных органов и медицинских служб.

Статистика может измениться

В Gun Violence Archive подчеркнули, что сбор информации продолжается, поэтому число погибших и пострадавших может увеличиться или быть уточнено.

Организация регулярно публикует данные о случаях вооруженного насилия в США, включая массовые расстрелы, инциденты с применением огнестрельного оружия и их последствия.