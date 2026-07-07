Масштабная чистка: Госдума вдвое увеличивает список причин для депортации мигрантов

Госдума готовится радикально ужесточить миграционное законодательство, увеличив список правонарушений, за которые иностранных граждан будут принудительно выдворять из России, сразу до 45 пунктов, сообщает Lada.kz.
Нижняя палата парламента выходит на финальную стадию рассмотрения пакета законопроектов, направленных на реформирование миграционной политики. Как сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, депутаты существенно расширили перечень правонарушений, влекущих за собой депортацию.
Изначально законодатели планировали увеличить количество «расстрельных» статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) с текущих 22 до 43. Однако после проработки поступивших поправок список расширили до 45 позиций.
Среди новых оснований, которые гарантируют иностранцу депортацию, председатель Госдумы выделил два ключевых блока:
Проявления дискриминации: выдворение будет грозить за ущемление прав, свобод и законных интересов граждан на основании их пола, расы, национальности, языка, возраста или отношения к религии.
Посягательство на госграницу: жесткие меры коснутся тех, кто окажет неповиновение законным требованиям или распоряжениям военнослужащих, выполняющих задачи по охране государственных рубежей РФ.
Ужесточение законодательства происходит на фоне и без того фиксируемого оттока иностранной рабочей силы. По данным аналитиков аутсорсинговой компании Mega-Personal, только за 2025 год в рамках миграционного контроля из России выслали около 72 тысяч человек. Еще порядка 50 тысяч иностранных граждан получили официальный запрет на пересечение российской границы.
В результате этих мер отечественный рынок труда единовременно лишился более 120 тысяч сотрудников. Эксперты отмечают, что подобное сокращение штата уже спровоцировало ощутимый дефицит кадров в ряде ключевых отраслей российской экономики.
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