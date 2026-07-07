В США посреди улицы расстреляли Lamborghini с 21-летней звездой TikTok

В американском штате Флорида совершено вооруженное нападение на люксовый автомобиль, в котором находилась известная блогерша Брианн Джонсон (Dreamdoll Brii). 21-летняя звезда соцсетей погибла на месте, еще два человека находятся в критическом состоянии, сообщает Lada.kz.

Фото: соцсети

Ночная бойня на перекрестке

Трагедия разыгралась ранним утром 6 июля в городе Мирамар. По информации местных правоохранительных органов, которую приводит телеканал CBS, ярко-зеленый суперкар Lamborghini Urus двигался по направлению к одному из городских перекрестков. В этот момент с элитным автомобилем сравнялся белый седан, из окон которого неизвестные открыли шквальный огонь.

Получив множественные огнестрельные ранения, водитель Lamborghini потерял управление. Неконтролируемая машина на высокой скорости пересекла перекресток, вылетела с проезжей части и протаранила стену жилого дома.

Жертвы и пострадавшие

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 21-летней Брианн Джонсон, более известной многотысячной аудитории в TikTok под псевдонимом Dreamdoll Brii. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.

В салоне спорткара также находились двое мужчин, чьи личности полиция в интересах следствия пока не раскрывает. Оба спутника блогерши выжили, но получили тяжелые ранения. В критическом состоянии они были экстренно госпитализированы в региональную больницу Мирамара. Врачи борются за их жизни.

Ошиблись из-за праздника: реакция очевидцев

Как отмечают журналисты CBS, трагедия произошла сразу после масштабного празднования Дня независимости США. Из-за этого местные жители не сразу осознали масштаб происходящего. Услышав грохот на улице, люди решили, что это отголоски праздничных фейерверков. Лишь выбежав на звуки сирен и сильного удара, соседи поняли, что прямо под их окнами произошел расстрел.

Что выяснило следствие на данный момент?

На месте происшествия продолжают работать криминалисты и следователи. Мотивы нападавших остаются загадкой: полиция выясняет, был ли это спланированный заказной расстрел, следствие дорожного конфликта или попытка ограбления. Объявлен план перехват по поиску белого седана и находившихся в нем преступников.

Тем временем на официальных страницах погибшей Dreamdoll Brii в социальных сетях шокированные подписчики оставляют тысячи комментариев с соболезнованиями ее семье и близким.