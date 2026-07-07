Назван неожиданный предвестник деменции, который многие игнорируют

Американские ученые обнаружили, что затяжная депрессия предсказывает скорое развитие деменции гораздо точнее, чем хроническая бессонница. Вопреки ожиданиям, проблемы со сном практически не усиливают этот риск, выдвигая психическое состояние на первый план, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Главный маркер: почему депрессия бьет сильнее бессонницы

Команда исследователей из Университета Джонса Хопкинса совершила прорыв в понимании природы слабоумия. В ходе масштабного эксперимента они проанализировали медицинские карты более 6,2 тысячи американцев в возрасте от 65 лет, у которых изначально не было когнитивных нарушений.

Ученые наблюдали за участниками долгие 12 лет, разделив их на четыре группы: здоровые люди, пациенты только с депрессией, только с бессонницей и те, кто страдал от обоих недугов сразу. Результаты, опубликованные в Journal of Affective Disorders, удивили даже авторов работы:

Сочетание депрессии и бессонницы повышало риск слабоумия на 37% по сравнению с абсолютно здоровыми людьми.

Комбинация двух болезней оказалась на 25% опаснее, чем просто плохой сон.

Главная сенсация: бессонница сама по себе практически не добавляла рисков. Пациенты с одной лишь депрессией заболевали деменцией с той же частотой, что и те, кто мучился от обоих симптомов.

Важный нюанс: В возрастной группе старше 75 лет «чистая» депрессия без проблем со сном и вовсе демонстрировала максимальную связь с разрушением когнитивных функций.

Что происходит с мозгом за 20 лет до диагноза

Исследователи поспешили успокоить общественность: депрессия не является прямой причиной слабоумия. Скорее, она выступает его главным и самым ранним «тревожным звоночком».

Современной науке известно, что разрушительные нейродегенеративные процессы запускаются в мозге за 10–20 лет до того, как человек начнет забывать имена близких или терять ключи. Если эти скрытые изменения первыми атакуют зоны, отвечающие за эмоции (префронтальную кору, миндалевидное тело или гиппокамп), у человека сначала диагностируют депрессию, а истинная причина — деменция — проявится лишь спустя годы.

Биологический фундамент: почему они связаны

Врачи подчеркивают, что у этих двух патологий мощная общая биологическая база. Их объединяют:

Вялотекущие хронические воспалительные процессы в организме;

Сбои в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы;

Критически повышенный уровень «гормона стресса» — кортизола;

Постепенное уменьшение объема гиппокампа (центра памяти).

Своевременное обращение к психотерапевту и контроль за эмоциональным фоном в пожилом возрасте могут стать решающим фактором для сохранения ясного ума.