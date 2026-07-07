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07.07.2026, 11:23

Россияне начали массово искать способы сварить бензин в домашних условиях

Новости Мира 0 931

Российские автовладельцы начали массово искать в интернете инструкции по самостоятельному изготовлению бензина. Всплеск кустарного интереса зафиксирован крупнейшими поисковиками на фоне ценового ралли на заправках и дефицита топлива в регионах, сообщает Lada.kz со ссылкой на «МК».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Подпольные нефтепереработчики: что показала статистика

По данным аналитических сервисов «Яндекс Вордстат» и Google Trends, рунет переживает настоящий бум «домашнего топливоварения». Только в «Яндексе» культовая фраза «как сделать бензин» за короткий срок собрала 17 тысяч запросов — это абсолютный рекорд с весны 2022 года и почти троекратный рост по сравнению с маем.

Google Trends подтверждает аномалию: графики интереса к теме взлетели до максимальных 100 баллов всего за несколько дней в конце июня. Примечательно, что лайфхаками по созданию горючего больше всего интересуются жители мегаполисов и южных регионов. В топ-5 по числу запросов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Севастополь и Симферополь.

Химия на коленке: что именно ищут водители

Анализ запросов показывает, что автомобилисты разделились на два лагеря. Первые пытаются сэкономить радикально и ищут полноценные рецепты «домашнего бензина» с нуля. Вторые подходят к вопросу более «научно» — их интересует, какими присадками и химикатами можно самостоятельно поднять октановое число, чтобы превратить дешевый АИ-92 в премиальный АИ-95.

Эксперты отрасли напрямую связывают этот опасный тренд с текущей ситуацией на топливном рынке: ценники на АЗС продолжают ползти вверх, а в ряде субъектов РФ автовладельцы периодически сталкиваются с физической нехваткой бензина на станциях.

Вердикт экспертов: почему «кустарный» АИ-95 — это приговор для машины

Специалисты и профессиональные химики призывают водителей одуматься и называют эту затею чистым безумием. Технически получить качественное моторное топливо вне нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и без высокотехнологичного оборудования невозможно.

Попытки смешать горючие компоненты в гараже или на кухне гарантированно приведут к двум исходам:

  • Для кошелька: «Самопальное» топливо моментально убьет топливную систему, забьет форсунки и приведет к детонации, из-за чего двигатель отправится на капитальный ремонт, который обойдется в сотни тысяч рублей.

  • Для жизни: Изготовление и хранение таких смесей в нецелевых помещениях несет колоссальные риски взрыва и сильнейших пожаров.

Сэкономить на домашней перегонке не получится — легальные альтернативы на АЗС, какими бы дорогими они ни казались, в итоге обойдутся в разы дешевле покупки нового автомобиля.

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