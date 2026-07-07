Украинку, устроившую покушение на олигарха Ермолаева в Монако, нашли застреленной под Киевом

Под Киевом обнаружено тело украинки, которую европейские спецслужбы подозревали в организации беспрецедентного теракта против олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Женщина была застрелена и закопана, по делу уже задержаны действующий офицер ГУР и экс-правоохранитель, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.
Громкое международное расследование покушения на украинского миллиардера Вадима Ермолаева получило кровавую развязку на окраинах украинской столицы. Около 23:00 6 июля правоохранители обнаружили закопанное тело женщины с огнестрельными ранениями. По данным источников издания «Украинская правда», погибшая является главной подозреваемой в подрыве дома олигарха на Лазурном Берегу.
По горячим следам полиция уже задержала двоих подозреваемых в этом убийстве. Фигуранты дела вызывают отдельный резонанс: один из них — действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, второй — бывший сотрудник правоохранительных органов. По предварительной версии, тридцатилетнюю женщину могли ликвидировать как нежелательного свидетеля сразу после ее возвращения на родину. Известно, что она скрывалась за границей с марта 2025 года и въехала в Украину лишь 1 июля 2026 года — буквально за несколько дней до своей гибели.
Криминальная драма, закончившаяся в киевских лесах, началась 29 июня в самом охраняемом княжестве Европы. В жилом доме в Монако сработало самодельное взрывное устройство. Этот инцидент стал шоком для местной полиции — за всю историю карликового государства здесь никогда не происходило терактов подобного масштаба.
Целью ликвидаторов был украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев. В результате мощного взрыва сам олигарх и его спутница Анна Насобина получили тяжелейшие ранения. Находившийся рядом их 13-летний сын чудом остался жив, отделавшись легкими травмами.
Как сообщал французский телеканал France Info, европейские следователи оперативно вышли на след исполнительницы. Ей оказалась гражданка Украины. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сразу после взрыва женщина спешно покинула Монако и направилась во французскую коммуну Босолей. Оттуда вместе с сообщниками она транзитом через Италию вылетела в Восточную Европу.
На данный момент следствие выясняет, кто выступал заказчиком покушения на Ермолаева и связано ли убийство подозреваемой с попыткой украинских спецслужб или криминальных авторитетов «замести следы». Официальные представители ГУР ситуацию пока не комментируют.
Комментарии1 комментарий(ев)