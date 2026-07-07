Украинку, устроившую покушение на олигарха Ермолаева в Монако, нашли застреленной под Киевом

Под Киевом обнаружено тело украинки, которую европейские спецслужбы подозревали в организации беспрецедентного теракта против олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Женщина была застрелена и закопана, по делу уже задержаны действующий офицер ГУР и экс-правоохранитель, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

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Финал европейского побега: что произошло под Киевом

Громкое международное расследование покушения на украинского миллиардера Вадима Ермолаева получило кровавую развязку на окраинах украинской столицы. Около 23:00 6 июля правоохранители обнаружили закопанное тело женщины с огнестрельными ранениями. По данным источников издания «Украинская правда», погибшая является главной подозреваемой в подрыве дома олигарха на Лазурном Берегу.

По горячим следам полиция уже задержала двоих подозреваемых в этом убийстве. Фигуранты дела вызывают отдельный резонанс: один из них — действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, второй — бывший сотрудник правоохранительных органов. По предварительной версии, тридцатилетнюю женщину могли ликвидировать как нежелательного свидетеля сразу после ее возвращения на родину. Известно, что она скрывалась за границей с марта 2025 года и въехала в Украину лишь 1 июля 2026 года — буквально за несколько дней до своей гибели.

Взрыв на Лазурном Берегу: первое покушение в истории Монако

Криминальная драма, закончившаяся в киевских лесах, началась 29 июня в самом охраняемом княжестве Европы. В жилом доме в Монако сработало самодельное взрывное устройство. Этот инцидент стал шоком для местной полиции — за всю историю карликового государства здесь никогда не происходило терактов подобного масштаба.

Целью ликвидаторов был украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев. В результате мощного взрыва сам олигарх и его спутница Анна Насобина получили тяжелейшие ранения. Находившийся рядом их 13-летний сын чудом остался жив, отделавшись легкими травмами.

След силовиков и международный розыск

Как сообщал французский телеканал France Info, европейские следователи оперативно вышли на след исполнительницы. Ей оказалась гражданка Украины. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сразу после взрыва женщина спешно покинула Монако и направилась во французскую коммуну Босолей. Оттуда вместе с сообщниками она транзитом через Италию вылетела в Восточную Европу.

На данный момент следствие выясняет, кто выступал заказчиком покушения на Ермолаева и связано ли убийство подозреваемой с попыткой украинских спецслужб или криминальных авторитетов «замести следы». Официальные представители ГУР ситуацию пока не комментируют.