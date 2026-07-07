Врачи раскрыли способы быстро охладиться в жару: какие из них действительно работают

Кондиционер не понадобится: американские медики Энтони Лагина и Скотт Браунстайн перечислили простые, но научно обоснованные способы быстро снизить температуру тела в пик летнего зноя, сообщает Lada.kz со ссылкой на HuffPost.

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Физика против зноя: три метода, которые одобряет медицина

Если дома или в офисе нет климатического оборудования, облегчить состояние можно с помощью простых подручных средств. Эксперты выделили три главных рабочих лайфхака:

Самодельный кондиционер. Поставьте глубокую миску со льдом прямо перед работающим вентилятором. Поток воздуха будет подхватывать холодные испарения, создавая в комнате приятный освежающий бриз.

Анатомическое охлаждение. Прикладывайте бутылки с холодной водой или влажные компрессы к точкам пульса: шее, запястьям, внутренней стороне локтей и подколенным ямкам. Здесь крупные сосуды проходят максимально близко к коже, поэтому кровь остывает быстрее, охлаждая весь организм.

Эффект влажной простыни. Завернитесь в мокрую ткань или накройтесь ей перед сном. Вода, испаряясь, будет забирать лишнее тепло у вашего тела.

Важное предупреждение экспертов: Лайфхак с мокрой простыней идеально работает только в сухом климате. Если в вашем регионе высокая влажность, этот метод может сработать в обратную сторону и создать «эффект бани», что лишь усугубит нагрузку на сердце.

Опасные тренды: почему йогурт и капуста не помогут

Врачи отдельно прошлись по популярным советам из соцсетей, назвав их абсолютно бесполезными и даже вредными.

В частности, специалисты призвали не повторять за блогерами и не мазать оконные стекла йогуртом, а также не прикладывать к голове капустные листы. Подобные «народные» методы никак не влияют на терморегуляцию организма и лишь отнимают драгоценное время, которое можно было потратить на реальную помощь организму.

Любые домашние хитрости — это лишь временная мера. Они приносят кратковременное облегчение, но не способны полноценно заменить кондиционер или профессиональную медицинскую помощь.

Базовые правила безопасности в пик инсоляции

Чтобы пережить жаркие дни без риска для здоровья, врачи рекомендуют строго придерживаться классического чек-листа:

Контролируйте гидробаланс: Пейте обычную чистую воду регулярно, не дожидаясь сильного чувства жажды. Смените гардероб: Носите свободную одежду из легких, натуральных тканей светлых оттенков. Снизьте активность: Перенесите тренировки и тяжелый физический труд на раннее утро или поздний вечер. Ищите тень: Минимизируйте нахождение под прямыми солнечными лучами в период с 11:00 до 16:00.

Когда пора вызывать скорую? Медики напоминают, что перегрев может быть смертельно опасен. Если на фоне зноя вы или ваши близкие почувствовали сильное головокружение, тошноту, спутанность сознания или предобморочное состояние, необходимо немедленно переместиться в прохладное место и вызвать бригаду скорой помощи.