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08.07.2026, 07:25

ЧМ-2026: стали известны все матчи 1/4 финала и даты их проведения

Новости Мира 0 1 921

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершились матчи 1/8 финала. По их итогам определились все участники четвертьфинальной стадии и расписание предстоящих игр, которые стартуют уже 10 июля, сообщает Lada.kz. 

Фото: © Elsa / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Фото: © Elsa / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

В ночь на 8 июля завершился второй этап плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. После окончания всех матчей 1/8 финала сформировалась полная сетка четвертьфиналов, в которых восемь сильнейших сборных продолжат борьбу за главный футбольный трофей.

В число участников следующего этапа турнира вышли сборные Марокко, Франции, Норвегии, Англии, Испании, Бельгии, Аргентины и Швейцарии.

В свою очередь борьбу за чемпионский титул завершили команды Канады, Парагвая, Бразилии, Мексики, Португалии, США, Египта и Колумбии.

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026

Четвертьфинальные встречи пройдут по следующему расписанию:

  • 10 июля, 01:00 — Франция — Марокко;
  • 11 июля, 00:00 — Испания — Бельгия;
  • 12 июля, 02:00 — Норвегия — Англия;
  • 12 июля, 06:00 — Аргентина — Швейцария.

Когда состоятся полуфиналы и финал

После завершения четвертьфинальной стадии команды, одержавшие победы, выйдут в полуфинал, матчи которого запланированы на 15 и 16 июля.

Игра за третье место состоится 19 июля в 02:00, а решающий матч чемпионата мира пройдет 20 июля в 00:00, когда станет известен новый обладатель главного футбольного трофея планеты.

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