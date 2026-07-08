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08.07.2026, 08:42

По дороге в школу юноша похитил девочку, чтобы жениться на ней

Новости Мира 0 857

В австралийском Мельбурне 18-летнему юноше предъявили обвинение в похищении 17-летней школьницы. По данным следствия, он удерживал девушку против ее воли несколько дней, намереваясь принудить ее к браку, сообщает Lada.kz со ссылкой на ABC.

Police arrested Ayom Deng, 18, in Melbourne's west on Wednesday. (ABC News: Danielle Bonica)
Police arrested Ayom Deng, 18, in Melbourne's west on Wednesday. (ABC News: Danielle Bonica)

Девушку похитили по дороге в школу

Инцидент произошел в Мельбурне. По информации местных СМИ, 17-летняя школьница направлялась на занятия, когда рядом с ней остановился автомобиль. По версии следствия, 18-летний молодой человек силой заставил девушку сесть в машину, после чего увез ее в неизвестном направлении.

Похищенная находилась в неволе пять дней. Освободить девушку удалось после задержания подозреваемого сотрудниками полиции.

Следствие назвало мотив преступления

Как установили правоохранители, подозреваемый планировал жениться на школьнице без ее согласия. На момент совершения преступления молодой человек уже находился на свободе под залогом по другому уголовному делу.

Во время судебного разбирательства защита заявила, что обвиняемый страдает посттравматическим стрессовым расстройством, однако окончательную оценку этим доводам даст суд.

У подозреваемого оказался несовершеннолетний сообщник

Следователи также выяснили, что в похищении участвовал 15-летний подросток. В отношении него также возбуждено дело, однако судебное разбирательство состоится позднее.

По данным австралийских СМИ, расследование продолжается, а правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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