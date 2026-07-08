В магазине детям раздавали бумажных ежей, сделанных из эротического романа

В Великобритании родители случайно выяснили, что бумажные ежики, которых бесплатно раздавали детям, были изготовлены из страниц эротического романа. История вызвала общественный резонанс, хотя полиция не усмотрела в произошедшем злого умысла, сообщает Lada.kz.

фото: facebook

Детская поделка привела к неожиданному открытию

В Англии разгорелся скандал после того, как родители обнаружили, что бумажные ежики, которые бесплатно вручали детям в магазинах, были сложены из страниц книги с откровенным содержанием. На необычную ситуацию обратило внимание издание Daily Mail.

Первой тревогу забила местная жительница Линда Форчун. Рассматривая бумажную поделку, которую принесла домой ее внучка, женщина заметила напечатанный текст и решила выяснить, из какой книги были вырваны страницы.

Оказалось, что для изготовления ежика использовали страницы романа «Фермата» американского писателя Николсона Бейкера, опубликованного в 1994 году. Произведение известно тем, что содержит большое количество откровенных сексуальных сцен.

После публикации откликнулись другие родители

О своей находке Линда рассказала в социальных сетях и призвала других родителей проверить подобные поделки. Вскоре выяснилось, что этот случай не был единичным.

Еще как минимум семь семей сообщили, что их дети также получили бумажных ежиков, изготовленных из страниц того же романа. Многие признались, что сначала не обратили внимания на текст, поскольку воспринимали поделки как обычные детские сувениры.

Одна из матерей, Джемма, рассказала, что ее 10-летняя дочь получила бумажного ежика от пожилого мужчины. Лишь после публикации Линды женщина внимательно рассмотрела поделку и обнаружила, что на использованной бумаге напечатаны откровенные фрагменты книги.

Полиция не нашла злого умысла

После жалоб родителей ситуацией заинтересовалась полиция. Правоохранители побеседовали с мужчиной, который раздавал бумажных ежиков.

По итогам проверки было установлено, что распространитель поделок не преследовал злого умысла. По данным полиции, он занимался благотворительной деятельностью и собирал пожертвования, не подозревая, что использованная для изготовления фигурок книга содержит материалы для взрослой аудитории.

Родители требуют быть внимательнее

Несмотря на выводы полиции, многие родители назвали произошедшее недопустимым. По их мнению, при изготовлении детских поделок необходимо тщательно проверять происхождение используемых материалов, чтобы подобные случаи не повторялись.

Инцидент получил широкое обсуждение в социальных сетях, где пользователи отмечают, что даже благие намерения не освобождают от ответственности, когда речь идет о безопасности и содержании материалов, предназначенных для детей.