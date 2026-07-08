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08.07.2026, 10:03

Новые права авиапассажиров в ЕС: бесплатные соседние места для семей и компенсации до 600 евро

Новости Мира 0 718

Европарламент утвердил масштабный пакет реформ, который радикально расширяет права авиапассажиров и обязывает перевозчиков к максимальной честности. Новые правила положат конец скрытым комиссиям и защитят кошельки путешественников в случае сбоев, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Семейный комфорт и честные цены без «сюрпризов»

Одно из главных нововведений направлено на защиту семей и маломобильных граждан. Отныне авиакомпаниям запрещено требовать доплату за выбор кресел, если речь идет о совместном полете родителей с детьми или сопровождающих лиц с пассажирами, имеющими ограничения по здоровью. Соседние места для них теперь станут строго бесплатными.

Кроме того, ЕС объявил войну скрытому маркетингу. Лоукостерам и классическим перевозчикам придется сразу, на этапе первоначального поиска, отображать финальную стоимость билета с учетом ручной клади. Это позволит пассажирам объективно сравнивать цены на рынке. Еще один приятный бонус — бесплатное исправление случайных опечаток в авиабилете, за которое раньше многие компании взимали грабительские сборы.

Жесткие штрафы за задержки: до 600 евро за опоздание

Евросоюз сохранил и упорядочил систему финансовых компенсаций за сорванные планы. Если рейс задерживается более чем на 3 часа по вине авиакомпании, пассажир имеет право на выплату от 250 до 600 евро — финальная сумма зависит от протяженности маршрута. Такие же компенсации положены при отмене рейса, если перевозчик не предупредил о форс-мажоре минимум за две недели (14 дней).

Важные нюансы процедуры:

  • Сроки подачи: Направить претензию перевозчику можно в течение 9 месяцев с момента инцидента.

  • Сроки выплаты: У авиакомпании есть ровно 30 календарных дней, чтобы перевести деньги или предоставить юридически обоснованный письменный отказ.

Компенсация до 400% за билет при форс-мажоре

Уникальным решением стало право на самостоятельную альтернативную перевозку. Если рейс отменен или отложен, а авиакомпания в течение 3 часов не смогла предложить пассажиру адекватную замену маршрута, путешественник может купить билет на любой другой рейс (или вид транспорта) сам. Перевозчик-нарушитель будет обязан компенсировать эти расходы в размере до 400% от стоимости первоначального билета.

Когда правила освобождают авиакомпании от выплат?

Закон остается гибким и защищает бизнес в ситуациях, на которые авиаперевозчик физически не может повлиять. Штрафы не будут выписываться, если коллапс произошел из-за:

  • Экстремальных погодных условий или стихийных бедствий;

  • Забастовок персонала аэропортов и наземных служб;

  • Деструктивного (агрессивного) поведения самих пассажиров на борту.

Когда изменения вступят в силу?

Реформа не будет мгновенной — авиационному сектору необходимо перестроить свои цифровые системы и логистику. С момента официального вступления правил в силу авиакомпаниям предоставят ровно год (12 месяцев) на адаптацию. Ожидается, что в полном объеме новые стандарты защиты прав пассажиров заработают летом 2027 года.

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