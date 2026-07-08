Новые права авиапассажиров в ЕС: бесплатные соседние места для семей и компенсации до 600 евро

Европарламент утвердил масштабный пакет реформ, который радикально расширяет права авиапассажиров и обязывает перевозчиков к максимальной честности. Новые правила положат конец скрытым комиссиям и защитят кошельки путешественников в случае сбоев, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.
Одно из главных нововведений направлено на защиту семей и маломобильных граждан. Отныне авиакомпаниям запрещено требовать доплату за выбор кресел, если речь идет о совместном полете родителей с детьми или сопровождающих лиц с пассажирами, имеющими ограничения по здоровью. Соседние места для них теперь станут строго бесплатными.
Кроме того, ЕС объявил войну скрытому маркетингу. Лоукостерам и классическим перевозчикам придется сразу, на этапе первоначального поиска, отображать финальную стоимость билета с учетом ручной клади. Это позволит пассажирам объективно сравнивать цены на рынке. Еще один приятный бонус — бесплатное исправление случайных опечаток в авиабилете, за которое раньше многие компании взимали грабительские сборы.
Евросоюз сохранил и упорядочил систему финансовых компенсаций за сорванные планы. Если рейс задерживается более чем на 3 часа по вине авиакомпании, пассажир имеет право на выплату от 250 до 600 евро — финальная сумма зависит от протяженности маршрута. Такие же компенсации положены при отмене рейса, если перевозчик не предупредил о форс-мажоре минимум за две недели (14 дней).
Важные нюансы процедуры:
Сроки подачи: Направить претензию перевозчику можно в течение 9 месяцев с момента инцидента.
Сроки выплаты: У авиакомпании есть ровно 30 календарных дней, чтобы перевести деньги или предоставить юридически обоснованный письменный отказ.
Уникальным решением стало право на самостоятельную альтернативную перевозку. Если рейс отменен или отложен, а авиакомпания в течение 3 часов не смогла предложить пассажиру адекватную замену маршрута, путешественник может купить билет на любой другой рейс (или вид транспорта) сам. Перевозчик-нарушитель будет обязан компенсировать эти расходы в размере до 400% от стоимости первоначального билета.
Закон остается гибким и защищает бизнес в ситуациях, на которые авиаперевозчик физически не может повлиять. Штрафы не будут выписываться, если коллапс произошел из-за:
Экстремальных погодных условий или стихийных бедствий;
Забастовок персонала аэропортов и наземных служб;
Деструктивного (агрессивного) поведения самих пассажиров на борту.
Реформа не будет мгновенной — авиационному сектору необходимо перестроить свои цифровые системы и логистику. С момента официального вступления правил в силу авиакомпаниям предоставят ровно год (12 месяцев) на адаптацию. Ожидается, что в полном объеме новые стандарты защиты прав пассажиров заработают летом 2027 года.
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