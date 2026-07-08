Новые права авиапассажиров в ЕС: бесплатные соседние места для семей и компенсации до 600 евро

Европарламент утвердил масштабный пакет реформ, который радикально расширяет права авиапассажиров и обязывает перевозчиков к максимальной честности. Новые правила положат конец скрытым комиссиям и защитят кошельки путешественников в случае сбоев, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.