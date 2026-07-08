Изжога и обострение язвы: почему не стоит начинать утро с чая

Врач объяснил, что чай натощак может раздражать слизистую желудка и провоцировать неприятные симптомы. Специалист рассказал, кому особенно стоит отказаться от такой привычки и чем лучше начинать утро, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Как чай влияет на желудок натощак

Многие привыкли начинать день с чашки чая, однако употребление этого напитка на голодный желудок может негативно сказаться на работе пищеварительной системы.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, что содержащиеся в чае вещества способны влиять на слизистую оболочку желудка и усиливать выработку желудочного сока.

По его словам, особенно это касается танинов — дубильных веществ, которые содержатся как в черном, так и в зеленом чае. При употреблении натощак они могут раздражать слизистую и вызывать неприятные ощущения.

Чем опасен чай для людей с проблемами ЖКТ

Врач отметил, что у некоторых людей чай натощак способен привести к появлению изжоги, дискомфорта в желудке, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний пищеварительной системы.

В зоне риска находятся люди с гастритом и язвенной болезнью. Дополнительное воздействие оказывает кофеин, который содержится в чае: он стимулирует нервную систему и может усиливать секрецию желудочного сока.

Кроме того, кофеин обладает легким мочегонным эффектом, что утром может способствовать дополнительной потере жидкости, поскольку после сна организм еще восстанавливает водный баланс.

Зеленый чай тоже не всегда безопасен

Несмотря на то что зеленый чай считается полезным благодаря содержанию антиоксидантов, он также может вызывать раздражение желудка при употреблении натощак.

Специалист пояснил, что катехины в составе зеленого чая при высокой концентрации способны оказывать воздействие на слизистую оболочку, особенно у людей с чувствительным желудком.

Что лучше пить утром

По словам врача, более мягким вариантом для употребления натощак могут быть травяные настои — например, ромашка, иван-чай, мята или фруктовые смеси без кофеина. Однако даже они могут вызывать индивидуальную реакцию организма.

Эксперт рекомендует начинать утро со стакана теплой воды, чтобы восполнить недостаток жидкости после сна и мягко запустить процесс пищеварения.

После этого лучше позавтракать, а чай выпить уже после еды — так нагрузка на желудок будет значительно ниже.