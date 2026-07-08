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08.07.2026, 13:42

В Узбекистане меняют алфавит: какие буквы исчезнут и что придет им на смену

Новости Мира 0 893

В Узбекистане одобрили реформу латинского алфавита. Законопроект уже принят депутатами во всех трех чтениях и теперь ожидает рассмотрения в Сенате, после чего будет направлен на подпись президенту страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: законодательная палата Узбекистана
Фото: законодательная палата Узбекистана

В Узбекистане пересмотрят латинский алфавит

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла сразу в трех чтениях законопроект, предусматривающий изменения в узбекском алфавите на основе латинской графики. Документ стал очередным этапом масштабной языковой реформы и теперь поступит на рассмотрение Сената.

Согласно инициативе, действующий алфавит предлагается привести к новой структуре. Вместо нынешних 26 букв и трех буквосочетаний он будет состоять из 28 букв и одного апострофа. Кроме того, документ уточняет правила использования отдельных букв.

Какие буквы изменятся

Одним из главных нововведений станет отказ от ряда буквосочетаний, состоящих из двух символов. Вместо привычных Sh, Ch, и предлагается использовать отдельные буквы Ş, Ç, Ö и Ğ соответственно.

Также разработчики реформы предлагают исключить из алфавита буквосочетание Ng, заменив его новым вариантом написания.

По мнению авторов законопроекта, такие изменения сделают письменность более удобной и современной, а также упростят использование узбекского языка в цифровой среде.

Переход будет постепенным

Депутаты подчеркнули, что внедрение нового алфавита планируется проводить поэтапно. Это позволит избежать дополнительных расходов и не создавать неудобств для населения.

Все ранее выданные документы, национальная валюта и ценные бумаги сохранят свою юридическую силу. Кроме того, до окончания переходного периода продолжат использоваться действующие государственные символы, вывески, дорожные указатели и другие информационные носители.

Такой подход, как отмечается, позволит избежать массовой замены документов и инфраструктуры, а также снизить нагрузку на государственный бюджет.

Что будет дальше

После рассмотрения в Сенате законопроект направят на подпись президенту Узбекистана. Ожидается, что обновление алфавита не только упростит письменную систему, но и расширит возможности цифровизации узбекского языка, сделав его более удобным для использования в современных информационных технологиях.

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