В Узбекистане меняют алфавит: какие буквы исчезнут и что придет им на смену

В Узбекистане одобрили реформу латинского алфавита. Законопроект уже принят депутатами во всех трех чтениях и теперь ожидает рассмотрения в Сенате, после чего будет направлен на подпись президенту страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: законодательная палата Узбекистана

В Узбекистане пересмотрят латинский алфавит

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла сразу в трех чтениях законопроект, предусматривающий изменения в узбекском алфавите на основе латинской графики. Документ стал очередным этапом масштабной языковой реформы и теперь поступит на рассмотрение Сената.

Согласно инициативе, действующий алфавит предлагается привести к новой структуре. Вместо нынешних 26 букв и трех буквосочетаний он будет состоять из 28 букв и одного апострофа. Кроме того, документ уточняет правила использования отдельных букв.

Какие буквы изменятся

Одним из главных нововведений станет отказ от ряда буквосочетаний, состоящих из двух символов. Вместо привычных Sh, Ch, Oʻ и Gʻ предлагается использовать отдельные буквы Ş, Ç, Ö и Ğ соответственно.

Также разработчики реформы предлагают исключить из алфавита буквосочетание Ng, заменив его новым вариантом написания.

По мнению авторов законопроекта, такие изменения сделают письменность более удобной и современной, а также упростят использование узбекского языка в цифровой среде.

Переход будет постепенным

Депутаты подчеркнули, что внедрение нового алфавита планируется проводить поэтапно. Это позволит избежать дополнительных расходов и не создавать неудобств для населения.

Все ранее выданные документы, национальная валюта и ценные бумаги сохранят свою юридическую силу. Кроме того, до окончания переходного периода продолжат использоваться действующие государственные символы, вывески, дорожные указатели и другие информационные носители.

Такой подход, как отмечается, позволит избежать массовой замены документов и инфраструктуры, а также снизить нагрузку на государственный бюджет.

Что будет дальше

После рассмотрения в Сенате законопроект направят на подпись президенту Узбекистана. Ожидается, что обновление алфавита не только упростит письменную систему, но и расширит возможности цифровизации узбекского языка, сделав его более удобным для использования в современных информационных технологиях.