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08.07.2026, 14:40

Абсолютный рекорд: телефонные мошенники позвонили жертве 16 тысяч раз

Новости Мира 0 982

Телефонные аферисты установили абсолютный рекорд настойчивости, совершив 16 тысяч звонков одному абоненту за шесть месяцев. Эксперты сервиса «МТС Защитник» составили карту главного спам-террора страны и назвали города, которые приняли на себя основной удар в 2026 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: gtn.lenobl.ru
Фото: gtn.lenobl.ru

Шесть месяцев в режиме атаки: рекорд в Алтайском крае

Самая масштабная и изнурительная психологическая атака года развернулась в Барнауле. Местный житель стал главной мишенью для теневых колл-центров — на протяжении полугода злоумышленники пытались пробить его оборону почти 16 000 раз. В среднем это около 90 нежелательных вызовов в сутки. Как сообщили аналитики «МТС Защитника», абонента спасла автоматика: умные алгоритмы вовремя распознали аномальную активность и заблокировали абсолютно все подозрительные вызовы, не дав мошенникам выйти на прямой контакт с жертвой.

География спам-террора: где чаще всего обрывают телефоны

Пока в Сибири ставились индивидуальные рекорды, в мегаполисах мошенники брали массовостью. По данным исследования, более 25% всех нежелательных и криминальных вызовов в первом полугодии 2026 года пришлись всего на пять российских городов.

Абсолютным лидером по количеству спам-атак предсказуемо стала Москва — на столицу обрушилось 12% от общего объема теневого трафика. Второе место удерживает Краснодар (5%), а замыкает тройку Санкт-Петербург (4%). В топ-5 антирейтинга также вошли Новосибирск и Уфа, на долю которых пришлось 3% и 2% вызовов соответственно.

Классика жанра и новые уловки: кем притворяются аферисты

Несмотря на развитие технологий, в крупных городах преступники по-прежнему делают ставку на проверенную социальную инженерию. Чаще всего они маскируются под:

  • сотрудников государственных ведомств,

  • представителей Социального и Пенсионного фондов,

  • курьеров популярных маркетплейсов и почтовых служб (схема с «доставкой важной посылки»).

Специалисты предупреждают: злоумышленники научились моментально адаптировать скрипты под конкретного человека, используя персональное психологическое давление. Главное правило безопасности остается неизменным: при малейшем сомнении прерывайте звонок, никогда не называйте коды из СМС-сообщений и не переходите по ссылкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись.

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