Ученые нашли натуральное средство от комаров, которое работает на 100%

Британские и угандийские ученые нашли революционную экологичную альтернативу дорогим химическим репеллентам. Исследования показали, что обычное масло кошачьей мяты защищает от укусов комаров так же эффективно, как и популярный токсичный диэтилтолуамид (DEET), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
На ежегодной конференции Общества экспериментальной биологии (SEB) во Флоренции международная группа ученых представила результаты необычного исследования. Оказалось, что непеталактон — вещество, которое заставляет кошек впадать в эйфорию, — обладает мощнейшим отпугивающим эффектом для кровососущих насекомых. На его основе биологи создали натуральное средство, способное конкурировать с жесткой коммерческой химией.
После успешных тестов в лаборатории исследователи отправились в Восточную Уганду, чтобы проверить разработку в реальных и жестких условиях, где комары переносят смертельную малярию.
В эксперименте участвовали добровольцы, на кожу которых наносили разные составы:
Лосьон с 2% содержанием масла кошачьей мяты;
Лосьон с 6% содержанием масла кошачьей мяты;
Популярный химический репеллент с 15% DEET;
Плацебо (пустышку).
Результаты удивили: 6%-й раствор растительного масла защищал ноги добровольцев ничуть не хуже, чем дорогая химия. Даже слабая 2%-я концентрация значительно снижала количество укусов, лишь слегка уступая DEET.
Главный плюс открытия — экономическая доступность. Для жителей бедных сельских районов Африки коммерческие репелленты не по карману. Кошачью мяту можно выращивать и перерабатывать прямо на месте. Это не только удешевит защиту от малярии, но и создаст новые рабочие места для местных общин.
Важное примечание: Независимые эксперты оптимистично встретили новость, однако напомнили: любое, даже самое лучшее средство на коже работает только при регулярном нанесении. Растительный репеллент станет мощным союзником в борьбе с москитами, но полностью отказываться от противомоскитных сеток пока рано.
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