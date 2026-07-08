Ученые нашли натуральное средство от комаров, которое работает на 100%

Британские и угандийские ученые нашли революционную экологичную альтернативу дорогим химическим репеллентам. Исследования показали, что обычное масло кошачьей мяты защищает от укусов комаров так же эффективно, как и популярный токсичный диэтилтолуамид (DEET), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Кошачья слабость против насекомых

На ежегодной конференции Общества экспериментальной биологии (SEB) во Флоренции международная группа ученых представила результаты необычного исследования. Оказалось, что непеталактон — вещество, которое заставляет кошек впадать в эйфорию, — обладает мощнейшим отпугивающим эффектом для кровососущих насекомых. На его основе биологи создали натуральное средство, способное конкурировать с жесткой коммерческой химией.

Эксперимент в диких условиях Уганды

После успешных тестов в лаборатории исследователи отправились в Восточную Уганду, чтобы проверить разработку в реальных и жестких условиях, где комары переносят смертельную малярию.

В эксперименте участвовали добровольцы, на кожу которых наносили разные составы:

Лосьон с 2% содержанием масла кошачьей мяты;

Лосьон с 6% содержанием масла кошачьей мяты;

Популярный химический репеллент с 15% DEET ;

Плацебо (пустышку).

Результаты удивили: 6%-й раствор растительного масла защищал ноги добровольцев ничуть не хуже, чем дорогая химия. Даже слабая 2%-я концентрация значительно снижала количество укусов, лишь слегка уступая DEET.

Спасение для кошелька и здоровья

Главный плюс открытия — экономическая доступность. Для жителей бедных сельских районов Африки коммерческие репелленты не по карману. Кошачью мяту можно выращивать и перерабатывать прямо на месте. Это не только удешевит защиту от малярии, но и создаст новые рабочие места для местных общин.