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08.07.2026, 18:15

Через Казахстан запустили новый маршрут доставки китайских автомобилей в Россию

Новости Мира 0 806

Транзит китайских автомобилей в Россию выходит на принципиально новый уровень безопасности и скорости благодаря запуску уникальных грузовых платформ через территорию Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на rail-news.kz

Фото: rail-news.kz
Фото: rail-news.kz

Революция в контейнерных перевозках

Логистические операторы Казахстана и Китая успешно протестировали принципиально новый способ транспортировки легковых машин. Через казахстанскую территорию впервые проследовал тестовый железнодорожный состав, груженный кроссоверами и седанами марки Changan, которые были размещены в специализированных 40-футовых контейнерах нового поколения.

Пилотный запуск по международному коридору Чунцин — Достык — Ворсино был реализован национальным оператором АО «KTZ Express» в тесном партнерстве с китайскими гигантами China Railway Container Transport и Yuxinou Logistics. На долю казахстанской стороны легло полное экспедирование поезда по колее широкого формата.

В чем уникальность технологии?

Главная фишка нового логистического решения — в конструкции самих боксов. Состав из 55 специализированных контейнеров перевозит 182 автомобиля. Каждый такой бокс обладает повышенной грузоподъемностью до 35 тонн и разработан инженерами исключительно под габариты легкового транспорта.

Переход на обновленный стандарт закрывает сразу три ключевые проблемы рынка:

  • Абсолютная безопасность: жесткая универсальная конструкция позволяет намертво фиксировать автомобили внутри, исключая малейшую тряску.

  • Защита от брака: риск повреждения лакокрасочного покрытия или кузова в процессе транспортировки сведен практически к нулю.

  • Экономическая выгода: плотность и специфика загрузки делают этот способ в разы эффективнее классических автовозов или стандартных ж/д платформ.

Что это изменит для авторынка?

В руководстве «Қазақстан темир жолы» (КТЖ) не скрывают амбициозных планов: успешный «пилот» должен стать отправной точкой для перевода таких рейсов на регулярную основу.

В условиях постоянно растущего спроса на китайский автопром в СНГ, внедрение 35-тонных контейнеров позволит кратно ускорить доставку по транзитному треугольнику Китай — Казахстан — Россия. Для конечного потребителя и дилеров это означает лишь одно — сокращение сроков ожидания дефицитных моделей и оптимизацию финальной стоимости машин за счет снижения логистических издержек.

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