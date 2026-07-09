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08.07.2026, 19:49

Россияне стали прикидываться инвалидами, чтобы заправляться на АЗС

Новости Мира 0 868

В российских регионах водители начали выдавать себя за людей с инвалидностью, чтобы заправляться без очереди. Для выявления нарушителей на АЗС уже используют специальный чат-бот, а к контролю подключились волонтеры, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Жители ряда российских регионов нашли необычный способ сократить время ожидания на автозаправочных станциях. Как сообщает Mash, некоторые автомобилисты стали выдавать себя за людей с инвалидностью, чтобы воспользоваться правом на внеочередную заправку.

Особенно заметной проблема стала в Чите, где ежедневно выявляют от 40 до 50 человек, незаконно пытающихся получить такую льготу.

Почему возникла проблема

Из-за больших очередей на автозаправочных станциях для людей с инвалидностью было принято решение организовать обслуживание без ожидания. Однако этим воспользовались недобросовестные водители, которые начали предъявлять поддельные удостоверения, чтобы быстрее получить топливо.

На АЗС начали проверять документы через чат-бот

Для борьбы с мошенничеством волонтеры разработали специальный чат-бот, позволяющий оперативно проверять подлинность удостоверений непосредственно на заправках.

Помимо проверки документов, добровольцы помогают автомобилистам во время заправки, раздают питьевую воду и следят за соблюдением очередности.

Время ожидания удалось значительно сократить

По данным источника, инициативу реализовали сами волонтеры, среди которых студенты, правозащитники и ветераны. Благодаря новой системе организации работы время ожидания на некоторых автозаправочных станциях сократилось с 48 часов до трех-четырех часов.

В дальнейшем подобную практику планируют внедрить и в других городах Забайкальского края. Кроме того, рассматривается возможность введения оплачиваемых ставок для сотрудников, которые будут контролировать порядок на автозаправочных станциях.

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