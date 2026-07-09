Россияне стали прикидываться инвалидами, чтобы заправляться на АЗС

В российских регионах водители начали выдавать себя за людей с инвалидностью, чтобы заправляться без очереди. Для выявления нарушителей на АЗС уже используют специальный чат-бот, а к контролю подключились волонтеры, сообщает Lada.kz.
Жители ряда российских регионов нашли необычный способ сократить время ожидания на автозаправочных станциях. Как сообщает Mash, некоторые автомобилисты стали выдавать себя за людей с инвалидностью, чтобы воспользоваться правом на внеочередную заправку.
Особенно заметной проблема стала в Чите, где ежедневно выявляют от 40 до 50 человек, незаконно пытающихся получить такую льготу.
Из-за больших очередей на автозаправочных станциях для людей с инвалидностью было принято решение организовать обслуживание без ожидания. Однако этим воспользовались недобросовестные водители, которые начали предъявлять поддельные удостоверения, чтобы быстрее получить топливо.
Для борьбы с мошенничеством волонтеры разработали специальный чат-бот, позволяющий оперативно проверять подлинность удостоверений непосредственно на заправках.
Помимо проверки документов, добровольцы помогают автомобилистам во время заправки, раздают питьевую воду и следят за соблюдением очередности.
По данным источника, инициативу реализовали сами волонтеры, среди которых студенты, правозащитники и ветераны. Благодаря новой системе организации работы время ожидания на некоторых автозаправочных станциях сократилось с 48 часов до трех-четырех часов.
В дальнейшем подобную практику планируют внедрить и в других городах Забайкальского края. Кроме того, рассматривается возможность введения оплачиваемых ставок для сотрудников, которые будут контролировать порядок на автозаправочных станциях.
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