Медсестра поставила собственному мужу капельницу с жидкостью для чистки унитаза

Полиция Индии раскрыла жуткое преступление в штате Телангана, где местная медсестра вместе с сообщниками жестоко расправилась со своим супругом. Мужчина чудом выжил после падения с высоты, но был убит прямо на больничной койке с помощью капельницы с чистящим средством, сообщает Lada.kz со ссылкой на News 9 Live .

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Неудачное падение: первая попытка убийства

Криминальная драма развернулась в округе Низамабад на почве затяжного семейного конфликта. Как выяснило следствие, местная жительница по имени Сандхья долгое время скрывала внебрачную связь со своим любовником Анилом. Супруг женщины, Прашант, стал главным препятствием для пары, и любовники приняли решение избавиться от него.

Заговорщики разработали план: они сильно напоили Прашанта алкоголем, после чего любовник вместе со своим сообщником Венкатом Саи жестоко избили мужчину и сбросили его с крыши дома. Однако план провалился — пострадавший выжил, хотя и получил тяжелые травмы, с которыми был экстренно госпитализирован.

Смертельный раствор вместо лекарства

Оказавшись на больничной койке, Прашант надеялся на спасение, но совершил роковую ошибку — его лечением занялась собственная супруга, работавшая в этой же больнице медсестрой. Пользуясь своим служебным положением и доступом к медицинским манипуляциям, Сандхья решила довести умысел до конца.

Вместо назначенных медицинских препаратов женщина заправила капельницу агрессивной жидкостью для чистки туалетов и ввела токсичный раствор в вену мужа. Бытовая химия вызвала необратимые разрушения в организме, в результате чего мужчина скончался.

Разоблачение заговора

Идеального преступления не получилось. Точку в деле поставила мать погибшего: женщина не поверила в трагическую случайность и 1 июля официально обратилась в правоохранительные органы с требованием провести расследование.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и жесткого допроса полицейским удалось полностью раскрыть заговор. Один из сообщников не выдержал давления и сознался в содеянном, подробно описав первую попытку убийства на крыше. На данный момент все трое фигурантов дела — коварная супруга Сандхья, её любовник Анил и их соучастник Венкат Саи — арестованы. Они находятся под стражей и ожидают сурового судебного вердикта.