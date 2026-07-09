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09.07.2026, 08:43

Politico: Эрдоган вручил лидерам НАТО именные пистолеты с боеприпасами

Новости Мира 0 716

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спровоцировал переполох в кулуарах Североатлантического альянса, лично вручив высокопоставленным западным политикам боевое именное оружие, сообщает Lada.kz. 

Фото: pressa24.ru
Фото: pressa24.ru

Щедрый жест с пороховым дымом

Как сообщает авторитетное издание Politico со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах ЕС, необычный дипломатический перформанс состоялся сразу после завершения официальной программы саммита НАТО. Турецкий лидер преподнес своим коллегам эксклюзивные презенты: гравированные пистолеты, укомплектованные боеприпасами и специальными наборами для чистки оружия.

Среди получателей опасных сувениров оказались ключевые фигуры европейской политики — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Подарки также предназначались и другим высокопоставленным гостям встречи.

Конфискация и протокол: реакция служб безопасности

Однако вместо восхищения турецкое гостеприимство вызвало головную боль у европейских силовиков. Спецслужбы отреагировали мгновенно: например, личная охрана Антониу Кошты сразу же изъяла огнестрельный подарок для проведения баллистических экспертиз и комплексных проверок. Представители Евросовета подчеркнули, что в вопросах безопасности компромиссы невозможны, и оружие обязано пройти все стандартные процедуры контроля.

Почему европейские лидеры не смогут забрать пистолеты домой

Помимо вопросов безопасности, Эрдоган создал для коллег юридическую ловушку. По предварительным оценкам, стоимость эксклюзивного оружия ручной работы значительно превышает жесткие лимиты, установленные в ЕС для дипломатических подарков. Согласно внутреннему регламенту, европейские чиновники, скорее всего, не имеют права оставить такие дорогие вещи в личной собственности.

Некоторые политики предпочли перестраховаться и вовсе отказаться от сомнительных сувениров. Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен приняли решение оставить подарки на территории Турции. По имеющимся данным, пистолет нидерландского премьера сейчас

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