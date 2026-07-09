Politico: Эрдоган вручил лидерам НАТО именные пистолеты с боеприпасами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спровоцировал переполох в кулуарах Североатлантического альянса, лично вручив высокопоставленным западным политикам боевое именное оружие, сообщает Lada.kz.
Как сообщает авторитетное издание Politico со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах ЕС, необычный дипломатический перформанс состоялся сразу после завершения официальной программы саммита НАТО. Турецкий лидер преподнес своим коллегам эксклюзивные презенты: гравированные пистолеты, укомплектованные боеприпасами и специальными наборами для чистки оружия.
Среди получателей опасных сувениров оказались ключевые фигуры европейской политики — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Подарки также предназначались и другим высокопоставленным гостям встречи.
Однако вместо восхищения турецкое гостеприимство вызвало головную боль у европейских силовиков. Спецслужбы отреагировали мгновенно: например, личная охрана Антониу Кошты сразу же изъяла огнестрельный подарок для проведения баллистических экспертиз и комплексных проверок. Представители Евросовета подчеркнули, что в вопросах безопасности компромиссы невозможны, и оружие обязано пройти все стандартные процедуры контроля.
Помимо вопросов безопасности, Эрдоган создал для коллег юридическую ловушку. По предварительным оценкам, стоимость эксклюзивного оружия ручной работы значительно превышает жесткие лимиты, установленные в ЕС для дипломатических подарков. Согласно внутреннему регламенту, европейские чиновники, скорее всего, не имеют права оставить такие дорогие вещи в личной собственности.
Некоторые политики предпочли перестраховаться и вовсе отказаться от сомнительных сувениров. Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен приняли решение оставить подарки на территории Турции. По имеющимся данным, пистолет нидерландского премьера сейчас
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