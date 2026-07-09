«Думали, перегрелся, а это инсульт»: кардиолог предупредила о смертельной опасности в зной

Летний зной традиционно ассоциируется с пляжем и отдыхом, однако для врачей это период пиковых нагрузок. В жаркие дни на улицах резко возрастает число людей, теряющих сознание. Окружающие списывают всё на банальный перегрев, совершая роковую ошибку. О том, как отличить тепловое истощение от смертельно опасного инсульта, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Елена Малышева, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Иллюзия перегрева: почему секунды решают всё

Главная опасность летних недомоганий — их внешнее сходство. Тепловое истощение, обычный обморок и даже тепловой удар легко спутать с нарушением мозгового кровообращения. В результате очевидцы тратят драгоценное время (так называемое «золотое окно» для спасения мозга), пытаясь просто «отпоить водичкой» или усадить в тень человека, которому требуется немедленная госпитализация.

«Жара не исключает инсульт — наоборот, она его провоцирует. Высокая температура воздуха приводит к интенсивному потоотделению, обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови. Это идеальный шторм для сосудистых катастроф, под удар которого в первую очередь попадают пожилые люди, гипертоники, диабетики и пациенты с болезнями сердца», — предупреждает Елена Малышева.

Сценарий №1: Обычный обморок (синкопе)

Летний обморок — это защитная реакция организма на перегрев, обезвоживание и резкое падение артериального давления. Сосуды расширяются, кровь отливает от мозга, и человек «отключается».

Предвестники обморока:

Внезапная резкая слабость и головокружение;

Потемнение в глазах и звон (шум) в ушах;

Выделение холодного липкого пота.

Что делать: Если пострадавшего перенести в прохладное место, уложить на спину и слегка приподнять ему ноги (чтобы обеспечить приток крови к голове), его состояние быстро стабилизируется, а сознание вернется.

Сценарий №2: Инсульт (очаговое поражение мозга)

При инсульте патология развивается принципиально иначе. Здесь страдает конкретный участок головного мозга, поэтому на первый план выходит не просто слабость, а четкие неврологические нарушения. Человек при этом может оставаться в сознании, что часто усыпляет бдительность прохожих.

Главные маркеры инсульта:

Асимметрия: Внезапная слабость или онемение руки и ноги строго с одной стороны тела.

Лицо: Перекос лица, опущенный угол рта, невозможность симметрично улыбнуться.

Речь: Невнятная («каша во рту») или заторможенная речь, а также потеря способности понимать то, что говорят окружающие.

Быстрый тест: Как распознать катастрофу за 30 секунд

Если вы сомневаетесь, что именно произошло с человеком, кардиолог рекомендует использовать классический экспресс-тест. Попросите пострадавшего выполнить три простых действия:

Улыбнуться. (При инсульте улыбка будет кривой, один угол губ останется неподвижным). Поднять обе руки вверх. (Одна рука будет падать или человек не сможет поднять её вовсе). Произнести простую фразу. Например: «Сегодня хорошая погода». (Речь будет невнятной или смазанной).

Алгоритм спасения: Что можно и чего нельзя делать

Если хотя бы один из тестов провален — счет идет на минуты. Немедленно вызывайте скорую помощь.

До приезда медиков:

Уложите человека (при подозрении на инсульт голову лучше слегка приподнять).

Обеспечьте максимальный доступ кислорода: расстегните воротник, ремень, снимите тесную одежду.

Контролируйте дыхание и пульс.

Строго запрещено: Пытаться напоить человека