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09.07.2026, 09:18

«Думали, перегрелся, а это инсульт»: кардиолог предупредила о смертельной опасности в зной

Новости Мира 0 664

Летний зной традиционно ассоциируется с пляжем и отдыхом, однако для врачей это период пиковых нагрузок. В жаркие дни на улицах резко возрастает число людей, теряющих сознание. Окружающие списывают всё на банальный перегрев, совершая роковую ошибку. О том, как отличить тепловое истощение от смертельно опасного инсульта, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Елена Малышева, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Иллюзия перегрева: почему секунды решают всё

Главная опасность летних недомоганий — их внешнее сходство. Тепловое истощение, обычный обморок и даже тепловой удар легко спутать с нарушением мозгового кровообращения. В результате очевидцы тратят драгоценное время (так называемое «золотое окно» для спасения мозга), пытаясь просто «отпоить водичкой» или усадить в тень человека, которому требуется немедленная госпитализация.

«Жара не исключает инсульт — наоборот, она его провоцирует. Высокая температура воздуха приводит к интенсивному потоотделению, обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови. Это идеальный шторм для сосудистых катастроф, под удар которого в первую очередь попадают пожилые люди, гипертоники, диабетики и пациенты с болезнями сердца», — предупреждает Елена Малышева.

Сценарий №1: Обычный обморок (синкопе)

Летний обморок — это защитная реакция организма на перегрев, обезвоживание и резкое падение артериального давления. Сосуды расширяются, кровь отливает от мозга, и человек «отключается».

Предвестники обморока:

  • Внезапная резкая слабость и головокружение;

  • Потемнение в глазах и звон (шум) в ушах;

  • Выделение холодного липкого пота.

Что делать: Если пострадавшего перенести в прохладное место, уложить на спину и слегка приподнять ему ноги (чтобы обеспечить приток крови к голове), его состояние быстро стабилизируется, а сознание вернется.

Сценарий №2: Инсульт (очаговое поражение мозга)

При инсульте патология развивается принципиально иначе. Здесь страдает конкретный участок головного мозга, поэтому на первый план выходит не просто слабость, а четкие неврологические нарушения. Человек при этом может оставаться в сознании, что часто усыпляет бдительность прохожих.

Главные маркеры инсульта:

  • Асимметрия: Внезапная слабость или онемение руки и ноги строго с одной стороны тела.

  • Лицо: Перекос лица, опущенный угол рта, невозможность симметрично улыбнуться.

  • Речь: Невнятная («каша во рту») или заторможенная речь, а также потеря способности понимать то, что говорят окружающие.

Быстрый тест: Как распознать катастрофу за 30 секунд

Если вы сомневаетесь, что именно произошло с человеком, кардиолог рекомендует использовать классический экспресс-тест. Попросите пострадавшего выполнить три простых действия:

  1. Улыбнуться. (При инсульте улыбка будет кривой, один угол губ останется неподвижным).

  2. Поднять обе руки вверх. (Одна рука будет падать или человек не сможет поднять её вовсе).

  3. Произнести простую фразу. Например: «Сегодня хорошая погода». (Речь будет невнятной или смазанной).

Алгоритм спасения: Что можно и чего нельзя делать

Если хотя бы один из тестов провален — счет идет на минуты. Немедленно вызывайте скорую помощь.

До приезда медиков:

  • Уложите человека (при подозрении на инсульт голову лучше слегка приподнять).

  • Обеспечьте максимальный доступ кислорода: расстегните воротник, ремень, снимите тесную одежду.

  • Контролируйте дыхание и пульс.

Строго запрещено: Пытаться напоить человека

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