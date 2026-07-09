Названы самые востребованные иностранные языки на рынке труда

Английский язык остается главным требованием работодателей при поиске сотрудников, однако спрос на китайский продолжает быстро расти. Эксперты назвали иностранные языки, которые в ближайшие годы будут открывать больше карьерных возможностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Pravda.Ru.

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Английский по-прежнему вне конкуренции

Английский язык сохраняет статус самого востребованного иностранного языка на рынке труда. Согласно исследованию онлайн-школы Skyeng, его знание требуется в 89% вакансий, где работодатели предъявляют требования к владению иностранными языками.

Эксперты проанализировали тенденции в сфере образования, международного бизнеса и предпочтения учеников, чтобы определить, какие языки наиболее востребованы сегодня и какие будут играть важную роль в будущем.

Китайский стремительно укрепляет позиции

Второе место в рейтинге занял китайский язык. Несмотря на то что он упоминается лишь в 5,5% вакансий, интерес к его изучению заметно растет. Среди школьников, выбирающих второй иностранный язык, китайский изучают уже 26% учащихся.

Наиболее востребованы специалисты со знанием китайского языка в сферах логистики, международной торговли, промышленности, финансового сектора и информационных технологий.

Испанский, японский и немецкий также входят в число лидеров

Третью строчку рейтинга занимает испанский язык. Его в качестве второго иностранного выбирают 25% россиян, однако в предложениях о работе он фигурирует значительно реже — лишь в 1,4% вакансий.

В пятерку наиболее перспективных языков также вошли японский и немецкий.

По словам академического директора Skyeng Анастасии Екушевской, при выборе языка важно ориентироваться не только на мировые рейтинги, но и на собственные цели.

«Самым перспективным остается не тот язык, который находится на вершине мировых рейтингов, а тот, который соответствует личным целям человека. Однако именно английский, китайский, испанский, японский и немецкий будут создавать наибольшее количество новых возможностей в ближайшие годы», — отметила эксперт.

Большинство уверены, что иностранный язык помогает больше зарабатывать

Ранее исследование Skyeng показало, что 62% россиян считают знание иностранного языка способом повысить уровень дохода.

Так, 30% опрошенных полагают, что владение иностранным языком позволило бы увеличить заработок на 10–30%. Еще 21% рассчитывают на рост доходов примерно на 50%, а 11% уверены, что могли бы зарабатывать вдвое больше.

В то же время 38% участников исследования считают, что знание иностранного языка не оказывает существенного влияния на уровень заработной платы.