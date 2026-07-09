Цена доступности: эксперты вскрыли три главные «болячки» смартфонов Redmi

Смартфоны Redmi остаются одними из самых популярных в бюджетном сегменте благодаря доступной цене и хорошим характеристикам. Однако эксперты назвали несколько проблем, на которые владельцы этих устройств жалуются чаще всего, сообщает Lada.kz.

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Владельцы Redmi чаще всего недовольны аккумулятором

Журналисты портала BGR проанализировали отзывы пользователей и выделили наиболее распространенные недостатки смартфонов Redmi — бюджетного бренда компании Xiaomi.

По мнению авторов материала, устройства предлагают достойное соотношение цены и возможностей, однако не лишены слабых сторон, которые проявляются в процессе эксплуатации.

Одной из самых частых претензий стала быстрая деградация аккумулятора. Многие владельцы отмечают, что уже спустя два-три года батарея заметно теряет емкость и начинает быстрее разряжаться. В то же время эксперты подчеркивают, что подобная проблема характерна и для многих других смартфонов с литий-ионными аккумуляторами, а замена батареи обычно обходится относительно недорого.

Пользователи жалуются на сбои в работе системы

Еще одной распространенной проблемой специалисты назвали программные ошибки. Владельцы Redmi сообщают о зависаниях при просмотре видео, сбоях во время запуска игр, а также трудностях при установке обновлений программного обеспечения.

По словам экспертов, подобные неполадки могут негативно сказаться на повседневном использовании устройства и доставлять неудобства даже при выполнении обычных задач.

Реклама и лишние приложения вызывают недовольство

Кроме технических проблем, пользователи нередко критикуют фирменную оболочку Redmi за большое количество встроенной рекламы. По мнению авторов публикации, это один из способов, с помощью которого Xiaomi компенсирует невысокую стоимость своих смартфонов.

Также владельцы устройств отмечают, что для более комфортной работы после покупки зачастую приходится удалять предустановленные приложения и другие ненужные программы, которые занимают память и могут влиять на производительность.