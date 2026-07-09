Парагвайский сенатор объяснила, за что назвала Мбаппе «недофранцузом» и «ублюдком»

Отказ Килиана Мбаппе пожать руку молодому парагвайскому футболисту спровоцировал международный скандал. Сенатор Парагвая Селеста Амарилья резко отреагировала на инцидент, назвав форварда «ублюдком» и заявив, что его поведение не соответствует ценностям настоящих французов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.