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09.07.2026, 11:33

Парагвайский сенатор объяснила, за что назвала Мбаппе «недофранцузом» и «ублюдком»

Новости Мира 0 844

Отказ Килиана Мбаппе пожать руку молодому парагвайскому футболисту спровоцировал международный скандал. Сенатор Парагвая Селеста Амарилья резко отреагировала на инцидент, назвав форварда «ублюдком» и заявив, что его поведение не соответствует ценностям настоящих французов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: goal.com
Фото: goal.com

Эмоции на поле: с чего начался конфликт

Громкий инцидент произошел во время матча, где на поле встретились сборные Франции и Парагвая. Молодой парагвайский игрок Орландо Хиль, для которого этот турнир стал дебютом на мировом уровне и первой поездкой в Европу, попытался поприветствовать звездного нападающего французов.

По словам очевидцев, юноша «с присущим парагвайцам смирением» протянул руку Килиану Мбаппе, однако главная звезда французского футбола не просто проигнорировала этот жест, а ответила неприкрытой агрессией. Мбаппе отказался от рукопожатия и начал что-то эмоционально кричать парагвайцу прямо в лицо.

«Настоящий француз так бы не поступил»: жесткая позиция сенатора

Поведение Мбаппе вызвало бурю негодования в Южной Америке. На защиту молодого соотечественника встала влиятельный сенатор Парагвая Селеста Амарилья. Комментируя свои предыдущие резкие и, как отмечают многие СМИ, расистские высказывания в адрес футболиста, политик не стала извиняться, а лишь ужесточила риторику.

«Когда мальчишка, который, возможно, впервые в жизни оказался на чемпионате мира перед глазами всей планеты, протягивает руку, а этот ублюдок демонстративно отказывается и орет на него — это не по-французски. Настоящий француз никогда бы так себя не повел», — цитирует заявление Амарильи издание Marca.

Скрытый подтекст и последствия

Эксперты отмечают, что подобные инциденты на поле часто перерастают в нечто большее, чем просто спортивные эмоции. В Южной Америке жест Мбаппе расценили как проявление высокомерия со стороны европейской суперзвезды по отношению к игроку из менее статусной сборной.

В то же время, высказывания самой Селесты Амарильи уже балансируют на грани расовых оскорблений и «проверки на гражданскую идентичность», что может повлечь за собой разбирательства на уровне футбольных ассоциаций или даже дипломатических ведомств. Сам Килиан Мбаппе и представители сборной Франции ситуацию пока никак не прокомментировали.

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