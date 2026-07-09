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09.07.2026, 12:44

Узбекистан и Азербайджан создадут совместный флот на Каспийском море

Новости Мира 0 770

Узбекистан планирует обзавестись собственным торговым флотом на Каспийском море в партнерстве с Баку. Страны создадут мощное совместное предприятие для оптимизации транзита и радикального снижения расходов на доставку грузов, сообщает Lada.kz со ссылкой на report.az.

Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az

Выход к мировому океану через Баку

Для Узбекистана, не имеющего прямого выхода к морю, Бакинский международный морской порт стал стратегическими «воротами» на внешние рынки. Сегодня Ташкент делает ставку на Средний коридор (ТМТМ), и объемы узбекского экспорта через это направление стабильно бьют рекорды.

Как сообщил заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев, интеграция транспортных систем двух государств вышла на пиковые показатели. В планах — сделать этот маршрут главным экспортным хабом региона.

Флот и единый оператор: что конкретно изменится

Чтобы повысить конкурентоспособность коридора, стороны переходят от простого транзита к созданию общей инфраструктуры. Проект включает два ключевых шага:

  • Строительство совместного флота: Узбекистан и Азербайджан намерены совместно оперировать торговыми судами на Каспии.

  • Новое СП: Железнодорожный оператор АО «Узтемирйулкарго» и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) учреждают общее предприятие.

Главная цель интеграции: создание бесшовных мультимодальных перевозок. Единый оператор позволит узбекским экспортерам оформлять грузы по принципу «одного окна», минуя бюрократические проволочки в портах.

Экономический эффект для бизнеса

Помимо самого флота, Ташкент и Баку готовят масштабный пакет преференций для бизнеса. Экспортерам пообещали:

  1. Максимальную оптимизацию и ускорение таможенных и логистических процедур.

  2. Льготные тарифы (скидки) на перевалку грузов в Бакинском порту.

  3. Повышенную устойчивость логистических цепочек к геополитическим рискам.

В конечном итоге эти меры призваны кардинально сократить транспортные расходы экспортеров, сделав узбекскую продукцию на рынках Европы и Ближнего Востока значительно дешевле и конкурентоспособнее.

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