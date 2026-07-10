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10.07.2026, 08:11

Более 5 тысяч человек умерли из-за экстремальной жары в Германии

Новости Мира 0 880

Аномальная жара, накрывшая Германию в июне, могла стать причиной смерти около 5,1 тысячи человек. Ученые предупреждают, что окончательные масштабы трагедии могут оказаться еще серьезнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: ru.yenisafak.com
Фото: ru.yenisafak.com

По предварительным оценкам Института Роберта Коха (RKI), экстремально высокие температуры, установившиеся в Германии в июне, привели примерно к 5100 случаям смерти. Соответствующие данные были опубликованы 9 июля и основаны на математическом моделировании.

Наиболее тяжелой оказалась последняя неделя июня. По оценкам исследователей, именно в этот период умерли свыше 4300 человек, а жара достигла своего пика.

Реальные потери могут оказаться выше

Специалисты отмечают, что приведенные оценки могут не отражать полную картину. Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в период с 22 по 28 июня была зафиксирована избыточная смертность в размере около 6800 случаев. Это означает, что за неделю умерло значительно больше людей, чем обычно происходит за аналогичный период.

Эксперты подчеркивают, что высокая температура редко становится непосредственной причиной смерти. В большинстве случаев она усугубляет течение хронических заболеваний, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы организма.

Жара побила исторические рекорды

В последнюю неделю июня температура воздуха в отдельных районах Германии превысила +41 градус. Если для стран Южной Европы подобная жара уже не является редкостью, то для Германии такие показатели стали рекордными.

По информации Института Роберта Коха, наиболее смертоносными за последнее десятилетие ранее считались 2018 и 2019 годы, когда из-за жары, по оценкам специалистов, скончались около 8400 и 6900 человек соответственно.

Для сравнения, в период с 2022 по 2025 год число смертей, связанных с воздействием высоких температур, оценивалось в диапазоне от 2600 до 4900 случаев за год.

Июнь стал самым жарким в истории Западной Европы

Дополнительным подтверждением масштабов климатической аномалии стали данные европейской Службы по изменению климата Copernicus (C3S). По информации службы, июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Западной Европе.

Средняя температура воздуха достигла 20,86 градуса, что примерно на три градуса выше климатической нормы, рассчитанной для периода 1991–2020 годов. Это свидетельствует о продолжающемся усилении экстремальных погодных явлений на фоне глобального изменения климата.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Слабые люди пошли. Их бы на вахту, летом, на Устюрт, да в кабину КрАЗа
10.07.2026, 05:22
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