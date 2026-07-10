Между Грузией и Азербайджаном построят современную четырехполосную автомагистраль

Власти Грузии объявили международный тендер на строительство новой четырехполосной автомагистрали, которая соединит страну с границами Азербайджана и Армении. Стоимость масштабного инфраструктурного проекта оценивается в 250 млн евро, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputniknews.ru.

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Новая магистраль заменит существующую дорогу

Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии начал прием заявок на участие в международном тендере по строительству современной автомагистрали. Новый маршрут пройдет на месте существующей дороги, соединяющей Грузию с Азербайджаном и Арменией.

Проект предусматривает строительство четырехполосной трассы общей протяженностью 61,3 километра. Она соединит город Рустави с Красным Мостом на грузино-азербайджанской границе, а также с селом Садахло, расположенным на границе с Арменией.

Проект стоимостью €250 млн профинансирует ЕИБ

Общий бюджет строительства оценивается в 250 млн евро. Финансирование проекта планируется обеспечить за счет кредита Европейского инвестиционного банка.

Ожидается, что новая автомагистраль значительно увеличит пропускную способность транспортного коридора. В настоящее время дороги, связывающие Грузию с соседними странами, имеют по две полосы движения и во многих местах проходят через населенные пункты, что затрудняет движение транспорта.

После завершения строительства транзитные потоки смогут двигаться быстрее и безопаснее, а количество участков, проходящих через густонаселенные территории, существенно сократится.

Прием заявок завершится в августе

Подать предложения на участие в тендере компании смогут до 14 августа 2026 года.

Это уже не первая попытка реализовать проект. Первоначальный тендер был объявлен еще в августе 2024 года, а строительство планировали начать в 2025-м. Однако в марте 2026 года процедуру официально закрыли из-за недостаточного уровня конкуренции среди участников.

В том же месяце власти Грузии объявили отдельный тендер стоимостью 19 млн евро на оказание услуг строительного надзора. Параллельно продолжается процесс выкупа земельных участков, необходимых для будущей автомагистрали.