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10.07.2026, 09:22

«Хватит бегать по пустыне с автоматами»: Макаревич выступил с неожиданным обращением к Израилю

Новости Мира 0 1 182

Уехавший из России рок-музыкант Андрей Макаревич выступил с резкой критикой внутренней и внешней политики Израиля. На своей странице в соцсетях артист призвал власти и граждан страны полностью отказаться от военной логики и распустить армию ради мира с соседями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: domkino.tv
Фото: domkino.tv

«Завалят любовью и финиками»: пацифистский манифест Макаревича

Рассуждая о будущем Израиля, 72-летний музыкант с сожалением отметил, что при решении ключевых государственных задач страна раз за разом выбирает «половинчатый путь». По мнению Макаревича, государству с населением всего в 10 миллионов человек пора прекратить внутренние распри, «ругаться, драться и перекрывать дороги».

Главным тезисом артиста стало предложение фактически ликвидировать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Музыкант уверен, что если израильтяне «перестанут бегать по пустыне с автоматами», геополитическая ситуация на Ближнем Востоке кардинально изменится.

«Свободолюбивые страны, окружающие нас со всех сторон, увидев, что сионистская военная угроза исчезла на корню, офигеют от такого чуда и завтра станут нашими самыми близкими и нежными друзьями. Завалят любовью и финиками», — смоделировал развитие событий Макаревич.

По оценкам исполнителя, такой шаг сэкономит колоссальные бюджетные средства и превратит Израиль в богатейшую страну региона.

Жизнь под обстрелами в Хайфе

Пацифистские заявления Макаревича прозвучали на фоне весьма опасной личной ситуации. Всего месяц назад его дом в Хайфе серьезно пострадал в результате массированной атаки — здание задело обломками сбитой иранской ракеты. Супруга музыканта Эйнат Кляйн рассказывала, что в момент взрывов они возвращались из гостей. Семья застала «салют из Ирана» прямо над головами и была вынуждена переждать налет на обочине дороги. По возвращении они обнаружили выбитые стекла в детской комнате, три очага возгорания и засыпанный осколками сад.

Из-за регулярных ракетных ударов и атак беспилотников семье артиста регулярно приходится прятаться в бомбоубежище. Обострившийся конфликт уже ударил по профессиональной деятельности Макаревича: весной 2026 года из-за соображений безопасности ему пришлось переносить свои зарубежные выступления (в частности, мартовский концерт на Кипре был сдвинут на ноябрь). Тем не менее, официальный представитель группы «Машина времени» Антон Чернин категорически опроверг слухи о возможном переезде музыканта из Израиля.

Как приживаются в Израиле другие релоканты

Макаревич — не единственный российский артист, пытающийся осмыслить израильские реалии. Ранее своим опытом интеграции делился комик Семен Слепаков (также признан в РФ иноагентом).

Юморист охарактеризовал Израиль как «непростую для жизни страну», однако признался, что чувствует себя здесь счастливым. Слепаков с иронией отметил, что местное счастье имеет свою специфику: парадоксально высокий уровень удовлетворенности жизнью среди израильтян, по его мнению, связан с преодолением бытовых трудностей. Любое элементарное действие в Израиле сопряжено с «таким адским геморроем», что его успешное решение приносит человеку невероятный прилив эндорфинов, резюмировал комик.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Каждый сверчек в поле -агроном
10.07.2026, 05:18
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