Малярия из Вьетнама и холера из Индии: список стран, откуда можно не вернуться живым

Летний отпуск за границей может обернуться не только яркими впечатлениями, но и серьезными проблемами со здоровьем. Врачи рассказали, какие опасные инфекции чаще всего завозят в Казахстан, в каких странах риск заражения выше и как защитить себя во время путешествия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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В Казахстан завозят малярию и другие опасные инфекции

С начала лета в Алматы зарегистрировали два завозных случая малярии. Один пациент прибыл из Габона, второй — из Вьетнама. Оба проходят лечение под наблюдением врачей, а специалисты уже выполнили необходимые противоэпидемические мероприятия.

Как сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения, с начала 2026 года в Казахстане выявили пять завозных случаев малярии. Этот показатель соответствует среднегодовой статистике — обычно в стране фиксируют от трех до пяти подобных случаев. Однако специалисты отмечают, что риск сохраняется постоянно из-за роста международного туризма, деловых поездок, трудовой миграции и паломничества.

Какие болезни туристы привозят чаще всего

Помимо малярии, казахстанские эпидемиологи регулярно выявляют случаи лихорадки Денге.

По данным Министерства здравоохранения, в 2024 году было зарегистрировано два случая Денге, в 2025 году — пять, а за первые пять месяцев 2026 года — один.

При этом случаев заражения вирусами Зика, Чикунгунья и другими тропическими инфекциями в Казахстане пока не зафиксировано.

Ранее в страну также завозили холеру. Так, в 2024 году заболевание обнаружили у трех человек, вернувшихся из Индии. Благодаря своевременной изоляции пациентов и оперативной работе санитарных служб распространения инфекции удалось избежать.

Почему малярия считается одной из самых опасных

По словам специалистов Национального центра общественного здравоохранения, особую опасность представляет тропическая малярия. Без своевременной диагностики и лечения заболевание способно вызвать тяжелые осложнения и даже привести к летальному исходу.

При этом врачи подчеркивают, что болезнь не передается от человека к человеку. Заразиться можно только после укуса инфицированного комара.

Под постоянным контролем санитарных служб также находятся холера, чума, вирусные геморрагические лихорадки, включая Эболу, Марбург и Лассу. Несмотря на отсутствие подобных случаев в Казахстане, специалисты не исключают вероятность их завоза.

Как в Казахстане предотвращают распространение опасных заболеваний

Все пассажиры, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, проходят санитарно-карантинный контроль на международных пунктах пропуска.

Если у человека выявляют признаки опасной инфекции, его изолируют, проводят лабораторные исследования, устанавливают круг контактных лиц и организуют медицинское наблюдение. Такая система позволяет оперативно локализовать возможную угрозу и предотвратить распространение заболеваний внутри страны.

Когда после отпуска необходимо срочно обратиться к врачу

Медики предупреждают, что некоторые инфекции проявляются не сразу, а спустя несколько дней или даже недель после возвращения домой.

Поводом для немедленного обращения за медицинской помощью должны стать:

высокая температура;

озноб;

сильная слабость;

кожная сыпь;

продолжительная диарея;

боли в животе;

пожелтение кожи;

увеличение лимфатических узлов;

любые другие необычные симптомы.

При обращении к врачу важно сообщить, в какой стране проходил отдых, были ли укусы комаров или других насекомых, контакты с животными, купание в пресных водоемах, а также употребление местной воды или экзотических блюд. Эта информация значительно ускоряет постановку диагноза.

Как защитить себя во время зарубежной поездки

Специалисты напоминают, что большинство опасных инфекций можно предотвратить еще до вылета.

Перед путешествием рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения, при необходимости пройти вакцинацию и проконсультироваться с врачом по поводу профилактики малярии.

Во время отдыха медики советуют использовать репелленты, носить одежду, максимально закрывающую тело, спать под москитными сетками в неблагополучных регионах, пить только безопасную воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты, избегать плохо приготовленной пищи и не купаться в пресных водоемах, где существует риск заражения паразитарными инфекциями.

По словам специалистов, современные путешествия становятся все доступнее, однако вместе с этим возрастает ответственность за собственное здоровье. Соблюдение простых мер профилактики и своевременное обращение за медицинской помощью помогают избежать большинства серьезных последствий даже после поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.