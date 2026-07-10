Малярия из Вьетнама и холера из Индии: список стран, откуда можно не вернуться живым

Летний отпуск за границей может обернуться не только яркими впечатлениями, но и серьезными проблемами со здоровьем. Врачи рассказали, какие опасные инфекции чаще всего завозят в Казахстан, в каких странах риск заражения выше и как защитить себя во время путешествия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
С начала лета в Алматы зарегистрировали два завозных случая малярии. Один пациент прибыл из Габона, второй — из Вьетнама. Оба проходят лечение под наблюдением врачей, а специалисты уже выполнили необходимые противоэпидемические мероприятия.
Как сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения, с начала 2026 года в Казахстане выявили пять завозных случаев малярии. Этот показатель соответствует среднегодовой статистике — обычно в стране фиксируют от трех до пяти подобных случаев. Однако специалисты отмечают, что риск сохраняется постоянно из-за роста международного туризма, деловых поездок, трудовой миграции и паломничества.
Помимо малярии, казахстанские эпидемиологи регулярно выявляют случаи лихорадки Денге.
По данным Министерства здравоохранения, в 2024 году было зарегистрировано два случая Денге, в 2025 году — пять, а за первые пять месяцев 2026 года — один.
При этом случаев заражения вирусами Зика, Чикунгунья и другими тропическими инфекциями в Казахстане пока не зафиксировано.
Ранее в страну также завозили холеру. Так, в 2024 году заболевание обнаружили у трех человек, вернувшихся из Индии. Благодаря своевременной изоляции пациентов и оперативной работе санитарных служб распространения инфекции удалось избежать.
По словам специалистов Национального центра общественного здравоохранения, особую опасность представляет тропическая малярия. Без своевременной диагностики и лечения заболевание способно вызвать тяжелые осложнения и даже привести к летальному исходу.
При этом врачи подчеркивают, что болезнь не передается от человека к человеку. Заразиться можно только после укуса инфицированного комара.
Под постоянным контролем санитарных служб также находятся холера, чума, вирусные геморрагические лихорадки, включая Эболу, Марбург и Лассу. Несмотря на отсутствие подобных случаев в Казахстане, специалисты не исключают вероятность их завоза.
Все пассажиры, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, проходят санитарно-карантинный контроль на международных пунктах пропуска.
Если у человека выявляют признаки опасной инфекции, его изолируют, проводят лабораторные исследования, устанавливают круг контактных лиц и организуют медицинское наблюдение. Такая система позволяет оперативно локализовать возможную угрозу и предотвратить распространение заболеваний внутри страны.
Медики предупреждают, что некоторые инфекции проявляются не сразу, а спустя несколько дней или даже недель после возвращения домой.
Поводом для немедленного обращения за медицинской помощью должны стать:
При обращении к врачу важно сообщить, в какой стране проходил отдых, были ли укусы комаров или других насекомых, контакты с животными, купание в пресных водоемах, а также употребление местной воды или экзотических блюд. Эта информация значительно ускоряет постановку диагноза.
Специалисты напоминают, что большинство опасных инфекций можно предотвратить еще до вылета.
Перед путешествием рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения, при необходимости пройти вакцинацию и проконсультироваться с врачом по поводу профилактики малярии.
Во время отдыха медики советуют использовать репелленты, носить одежду, максимально закрывающую тело, спать под москитными сетками в неблагополучных регионах, пить только безопасную воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты, избегать плохо приготовленной пищи и не купаться в пресных водоемах, где существует риск заражения паразитарными инфекциями.
По словам специалистов, современные путешествия становятся все доступнее, однако вместе с этим возрастает ответственность за собственное здоровье. Соблюдение простых мер профилактики и своевременное обращение за медицинской помощью помогают избежать большинства серьезных последствий даже после поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
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