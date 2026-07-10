Названы самые популярные хиты СССР в 2026 году: кто возглавил рейтинг

Советская эстрада продолжает пользоваться большим спросом у слушателей. Аналитики музыкального сервиса составили рейтинг самых популярных исполнителей и песен первой половины 2026 года, а также выяснили, кто чаще всего включает легендарные композиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: muslim-magomaev.ru

Магомаев возглавил рейтинг советских артистов

Народный артист СССР Муслим Магомаев стал самым популярным исполнителем советской эстрады по итогам первого полугодия 2026 года. Такие данные представил музыкальный сервис «КИОН Музыка», проанализировав статистику прослушиваний пользователей.

Вторую строчку рейтинга занял Лев Лещенко, а третье место досталось Анне Герман, чьи песни сохраняют популярность уже несколько десятилетий.

В десятку самых востребованных артистов также вошли:

Иосиф Кобзон;

Валентина Толкунова;

Аида Ведищева;

Эдуард Хиль;

Валерий Ободзинский;

Майя Кристалинская;

Людмила Сенчина.

Какие песни стали самыми популярными

Абсолютным лидером по количеству прослушиваний оказалась песня «Надежда» в исполнении Анны Герман.

В пятерку самых популярных композиций также вошли:

«Синяя вечность» — Муслим Магомаев;

— Муслим Магомаев; «Эхо любви» — Анна Герман и Лев Лещенко;

— Анна Герман и Лев Лещенко; «Я не могу иначе» — Валентина Толкунова;

— Валентина Толкунова; «Песенка о медведях» — Аида Ведищева.

Кто стремительно набирает популярность

Самый заметный рост интереса среди советских исполнителей продемонстрировала Эдита Пьеха.

Кроме нее, существенно увеличилось число слушателей у Людмилы Сенчиной и Георга Отса, что свидетельствует о возрождении интереса к советской музыкальной классике.

Кто слушает советскую эстраду

Согласно исследованию, основную аудиторию советской музыки сегодня составляют мужчины. Наиболее активно композиции советской эпохи слушают пользователи в возрасте от 35 до 44 лет.

Немного уступают этой возрастной группе слушатели 45–54 лет, а также аудитория 25–34 лет.

К юбилею Валентины Толкуновой

Исследование было приурочено к 80-летию со дня рождения Валентины Толкуновой, которое будет отмечаться 12 июля 2026 года.

При составлении рейтинга аналитики изучили статистику прослушиваний пользователей за период с 1 января по 30 июня 2026 года.