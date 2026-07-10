18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.71
531.26
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.07.2026, 11:28

Названы самые популярные хиты СССР в 2026 году: кто возглавил рейтинг

Новости Мира 0 939

Советская эстрада продолжает пользоваться большим спросом у слушателей. Аналитики музыкального сервиса составили рейтинг самых популярных исполнителей и песен первой половины 2026 года, а также выяснили, кто чаще всего включает легендарные композиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: muslim-magomaev.ru
Фото: muslim-magomaev.ru

Магомаев возглавил рейтинг советских артистов

Народный артист СССР Муслим Магомаев стал самым популярным исполнителем советской эстрады по итогам первого полугодия 2026 года. Такие данные представил музыкальный сервис «КИОН Музыка», проанализировав статистику прослушиваний пользователей.

Вторую строчку рейтинга занял Лев Лещенко, а третье место досталось Анне Герман, чьи песни сохраняют популярность уже несколько десятилетий.

В десятку самых востребованных артистов также вошли:

  • Иосиф Кобзон;
  • Валентина Толкунова;
  • Аида Ведищева;
  • Эдуард Хиль;
  • Валерий Ободзинский;
  • Майя Кристалинская;
  • Людмила Сенчина.

Какие песни стали самыми популярными

Абсолютным лидером по количеству прослушиваний оказалась песня «Надежда» в исполнении Анны Герман.

В пятерку самых популярных композиций также вошли:

  • «Синяя вечность» — Муслим Магомаев;
  • «Эхо любви» — Анна Герман и Лев Лещенко;
  • «Я не могу иначе» — Валентина Толкунова;
  • «Песенка о медведях» — Аида Ведищева.

Кто стремительно набирает популярность

Самый заметный рост интереса среди советских исполнителей продемонстрировала Эдита Пьеха.

Кроме нее, существенно увеличилось число слушателей у Людмилы Сенчиной и Георга Отса, что свидетельствует о возрождении интереса к советской музыкальной классике.

Кто слушает советскую эстраду

Согласно исследованию, основную аудиторию советской музыки сегодня составляют мужчины. Наиболее активно композиции советской эпохи слушают пользователи в возрасте от 35 до 44 лет.

Немного уступают этой возрастной группе слушатели 45–54 лет, а также аудитория 25–34 лет.

К юбилею Валентины Толкуновой

Исследование было приурочено к 80-летию со дня рождения Валентины Толкуновой, которое будет отмечаться 12 июля 2026 года.

При составлении рейтинга аналитики изучили статистику прослушиваний пользователей за период с 1 января по 30 июня 2026 года.

0
0
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Муслим Магомаев-талантище
10.07.2026, 07:34
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь