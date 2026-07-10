Граница на замке: почему Слепаков больше не сможет спрятаться в Казахстане или Белоруссии

Комику Семену Слепакову* может грозить до трех лет лишения свободы в случае возвращения в Россию. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, артист также рискует быть экстрадированным, если въедет на территорию одной из стран СНГ, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Абзац» .

Фото: kino.mail.ru

Адвокат рассказал о возможных последствиях

Председатель президиума межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимир Жеребенков заявил, что Семен Слепаков* находится в поле зрения российских правоохранительных органов. По его словам, при въезде на территорию России комик может быть задержан.

Юрист утверждает, что в случае возбуждения уголовного преследования артисту может грозить наказание вплоть до трех лет лишения свободы. При этом окончательное решение, по его словам, будет зависеть от обстоятельств дела и позиции самого обвиняемого.

Кроме того, Жеребенков заявил, что если Слепаков* окажется на территории одной из стран СНГ, включая Казахстан или Беларусь, может быть рассмотрен вопрос о его экстрадиции в Россию в соответствии с действующими международными соглашениями и национальным законодательством.

Расследование уже завершено

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова*. По данным российских СМИ, артист был заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Что известно

Семен Слепаков* покинул Россию в 2022 году и переехал в Израиль. После этого он выступал преимущественно за пределами России.

В 2023 году широкое обсуждение вызвала опубликованная им песня «Колыбельная», после которой в России в адрес артиста прозвучала резкая критика.

*В России Семен Слепаков включен в реестр иностранных агентов.