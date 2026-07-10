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10.07.2026, 13:33

«Мы убьем Трампа»: Тегеран объявил кровную месть Белому дому

Новости Мира 0 1 114

Израиль передал США разведывательную информацию, согласно которой Иран якобы готовит новое покушение на президента Дональда Трампа. Сообщения появились на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном и новой эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Win McNamee/Getty Images
Фото: Win McNamee/Getty Images

Израиль предупредил США о возможной угрозе Трампу

По информации The Wall Street Journal, израильская сторона поделилась с американскими властями разведданными, свидетельствующими о возможной подготовке нового покушения на президента США Дональда Трампа. Источники издания утверждают, что эти сведения могут привести к дальнейшему ухудшению отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Сам американский лидер еще за несколько дней до публикации материала заявлял журналистам, что считает себя одной из главных целей Ирана.

«Они хотят устранить американского лидера — меня. Я в каждом из их списков. Пока, наверное, мне немного везло, но, возможно, это продлится недолго», — заявил Трамп.

Усиленные меры безопасности

По данным американских СМИ, после саммита НАТО Трамп отказался лететь на новом самолете Boeing 747-8, который ранее был предоставлен Катаром, и предпочел старый президентский борт Air Force One.

Как отмечает The New York Times, такое решение могло быть связано с вопросами безопасности. По информации газеты, новый самолет еще не был полностью оснащен современными системами защиты от возможных ракетных атак.

В Иране вновь прозвучали угрозы

Как пишет WSJ, во время прошедших в Иране траурных мероприятий вновь звучали антиамериканские и антиизраильские лозунги. Участники церемонии скандировали угрозы в адрес Дональда Трампа и развернули транспарант с надписью: «Мы убьем Трампа».

Издание также отмечает, что публикация новых разведданных совпала с непростым периодом в отношениях между президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным газеты, стороны по-разному оценивают дальнейшие действия в отношении Ирана: Израиль выступает за продолжение военной операции, тогда как Трамп, как утверждается, заинтересован в снижении напряженности, опасаясь последствий для мировой экономики.

Почему Тегеран связывают с угрозами

Напряженность между Трампом и Ираном сохраняется с января 2020 года, когда по приказу тогдашнего президента США был ликвидирован командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

После этого иранские власти неоднократно заявляли о намерении отомстить. Сам Трамп также не раз говорил об угрозах своей безопасности. Осенью 2024 года он утверждал, что Иран уже предпринимал попытки причинить ему вред и может сделать это снова.

Кроме того, после покушения на Трампа летом 2024 года американские СМИ сообщали, что Секретная служба заранее усилила его охрану, поскольку располагала разведывательной информацией о возможной угрозе, связанной с Ираном.

Конфликт между США и Ираном вновь обострился

Сообщения о возможном покушении появились на фоне нового витка противостояния между Вашингтоном и Тегераном.

По данным WSJ, стороны не смогли согласовать положения временного меморандума, который должен был урегулировать ситуацию вокруг Ормузского пролива. Вашингтон настаивал, что Иран обязан обеспечить безопасное судоходство и устранить военные препятствия, тогда как Тегеран трактовал документ как признание своего права самостоятельно контролировать движение судов.

Дополнительное напряжение возникло после атак на нефтяные танкеры в Ормузском проливе 6 июля. В ответ США отменили лицензию, позволявшую Ирану экспортировать нефть, а затем нанесли серию авиаударов по территории страны.

После этого Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. В МИД Ирана, в свою очередь, заявили, что действия США сделали невозможным сохранение временного перемирия и дальнейшее выполнение достигнутых ранее договоренностей.

Важно: заявления о подготовке покушения основаны на публикации The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Официального подтверждения этих сведений со стороны властей США или Ирана на момент публикации не представлено.

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