«Мы убьем Трампа»: Тегеран объявил кровную месть Белому дому

Израиль передал США разведывательную информацию, согласно которой Иран якобы готовит новое покушение на президента Дональда Трампа. Сообщения появились на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном и новой эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Израиль предупредил США о возможной угрозе Трампу

По информации The Wall Street Journal, израильская сторона поделилась с американскими властями разведданными, свидетельствующими о возможной подготовке нового покушения на президента США Дональда Трампа. Источники издания утверждают, что эти сведения могут привести к дальнейшему ухудшению отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Сам американский лидер еще за несколько дней до публикации материала заявлял журналистам, что считает себя одной из главных целей Ирана.

«Они хотят устранить американского лидера — меня. Я в каждом из их списков. Пока, наверное, мне немного везло, но, возможно, это продлится недолго», — заявил Трамп.

Усиленные меры безопасности

По данным американских СМИ, после саммита НАТО Трамп отказался лететь на новом самолете Boeing 747-8, который ранее был предоставлен Катаром, и предпочел старый президентский борт Air Force One.

Как отмечает The New York Times, такое решение могло быть связано с вопросами безопасности. По информации газеты, новый самолет еще не был полностью оснащен современными системами защиты от возможных ракетных атак.

В Иране вновь прозвучали угрозы

Как пишет WSJ, во время прошедших в Иране траурных мероприятий вновь звучали антиамериканские и антиизраильские лозунги. Участники церемонии скандировали угрозы в адрес Дональда Трампа и развернули транспарант с надписью: «Мы убьем Трампа».

Издание также отмечает, что публикация новых разведданных совпала с непростым периодом в отношениях между президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным газеты, стороны по-разному оценивают дальнейшие действия в отношении Ирана: Израиль выступает за продолжение военной операции, тогда как Трамп, как утверждается, заинтересован в снижении напряженности, опасаясь последствий для мировой экономики.

Почему Тегеран связывают с угрозами

Напряженность между Трампом и Ираном сохраняется с января 2020 года, когда по приказу тогдашнего президента США был ликвидирован командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

После этого иранские власти неоднократно заявляли о намерении отомстить. Сам Трамп также не раз говорил об угрозах своей безопасности. Осенью 2024 года он утверждал, что Иран уже предпринимал попытки причинить ему вред и может сделать это снова.

Кроме того, после покушения на Трампа летом 2024 года американские СМИ сообщали, что Секретная служба заранее усилила его охрану, поскольку располагала разведывательной информацией о возможной угрозе, связанной с Ираном.

Конфликт между США и Ираном вновь обострился

Сообщения о возможном покушении появились на фоне нового витка противостояния между Вашингтоном и Тегераном.

По данным WSJ, стороны не смогли согласовать положения временного меморандума, который должен был урегулировать ситуацию вокруг Ормузского пролива. Вашингтон настаивал, что Иран обязан обеспечить безопасное судоходство и устранить военные препятствия, тогда как Тегеран трактовал документ как признание своего права самостоятельно контролировать движение судов.

Дополнительное напряжение возникло после атак на нефтяные танкеры в Ормузском проливе 6 июля. В ответ США отменили лицензию, позволявшую Ирану экспортировать нефть, а затем нанесли серию авиаударов по территории страны.

После этого Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. В МИД Ирана, в свою очередь, заявили, что действия США сделали невозможным сохранение временного перемирия и дальнейшее выполнение достигнутых ранее договоренностей.