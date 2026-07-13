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13.07.2026, 07:38

Названа официальная причина внезапной смерти сенатора Линдси Грэма

Новости Мира 0 823

В США обнародовали официальные медицинские данные о кончине одного из самых заметных американских политиков. Сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года из-за серьезных проблем с сердцем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Politico.

Фото: Francis Chung/POLITICO
Фото: Francis Chung/POLITICO

Что показало вскрытие: официальный диагноз

Офис покойного законодателя опубликовал предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно документу, причиной смерти Грэма стали тяжелые осложнения хронической патологии. Врачи диагностировали у него расслоение аорты, развившееся на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

На данный момент расследование причин трагедии продолжается. Окончательное свидетельство о смерти будет оформлено и скорректировано только после того, как специалисты завершат все необходимые микроскопические и токсикологические тесты.

Роковой звонок из Капитолия

Хотя изначально в СМИ (в частности, на телеканале NBC, перехватившем записи полицейской радиоволны) сообщалось, что скорая помощь прибыла к дому сенатора в Вашингтоне из-за остановки сердца, всплыли новые детали. Вызов в экстренные службы поступил непосредственно из здания Капитолия. Поводом для срочного обращения медиков стали острые боли в груди, на которые пожаловался политик. Спасти Грэма не удалось, он ушел из жизни 11 июля.

Последние дни и реакция Дональда Трампа

Смерть сенатора наступила в момент его высокой политической активности. Буквально накануне трагедии Линдси Грэм вернулся из официальной поездки в Киев, где проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уже на следующий день, 12 июля, республиканец должен был стать главным гостем аналитической программы Meet the Press на телеканале NBC.

На кончину влиятельного однопартийца уже отреагировал Дональд Трамп. Бывший президент США выразил свои соболезнования, однако не упустил случая напомнить о жесткой геополитической позиции покойного, отметив, что Грэм до последних дней оставался последовательным сторонником продолжения и эскалации конфликта на Украине.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Ohotnik
Ohotnik
А что, Дональд Трамп уже бывший президент? Как быстро все меняется в этом мире
13.07.2026, 05:03
Ohotnik
Ohotnik
А что, Дональд Трамп уже бывший президент? Как быстро все меняется в этом мире
13.07.2026, 05:02
Ohotnik
Ohotnik
А что, Дональд Трамп уже бывший президент? Как быстро все меняется в этом мире
13.07.2026, 05:00
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