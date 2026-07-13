Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4,4 тысячи человек

Число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, вновь увеличилось. По последним данным властей, жертвами стихийного бедствия стали 4 490 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Число погибших продолжает расти

Власти Венесуэлы обновили информацию о последствиях разрушительных землетрясений, произошедших 24 июня. Как сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, количество погибших достигло 4 490 человек.

Ранее официальные данные свидетельствовали о 4 333 погибших, однако после проведения поисково-спасательных работ и уточнения информации число жертв увеличилось.

Сотни зданий разрушены

По данным властей, стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре страны. Всего повреждения получили 856 зданий, при этом 190 из них были полностью разрушены.

Кроме того, после основных подземных толчков специалисты зафиксировали 1 202 афтершока, что осложняет проведение аварийно-спасательных работ и повышает риски для населения.

В ликвидации последствий участвуют десятки тысяч человек

К устранению последствий крупнейшего стихийного бедствия привлечены масштабные силы. В спасательной операции участвуют 31 837 сотрудников экстренных служб, свыше 30 тысяч добровольцев, а также 2 422 иностранных спасателя, прибывших для оказания помощи.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под обрушившимися конструкциями.