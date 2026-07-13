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13.07.2026, 08:54

Почему зумеры массово ставят брекеты: стоматолог назвала главную причину нового тренда

Новости Мира 0 742

Молодые люди все чаще обращаются к ортодонтам не из-за боли или проблем с зубами, а ради уверенности в себе и привлекательной улыбки. По данным сети стоматологических клиник, за последние три года спрос на исправление прикуса среди пациентов 18–25 лет увеличился более чем на 40%, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: m24.ru
Фото: m24.ru

Красивая улыбка стала частью образа жизни

Эстетическая стоматология перестала восприниматься исключительно как способ решения медицинских проблем. Для представителей поколения Z красивая улыбка все чаще становится такой же инвестицией в себя, как образование, занятия спортом или развитие профессиональных навыков.

Об этом рассказала генеральный директор сети стоматологических клиник «Команда Мечты» Светлана Петросян. По ее словам, за последние три года количество молодых пациентов в возрасте от 18 до 25 лет, желающих исправить прикус, выросло более чем на 40%.

По словам специалиста, сегодня молодежь приходит к ортодонту не потому, что испытывает дискомфорт или боль. Гораздо чаще причиной становятся собственные фотографии, видеозвонки и постоянная возможность видеть себя через фронтальную камеру смартфона.

Соцсети усилили стремление к идеальной улыбке

Как отмечает эксперт, цифровая среда существенно изменила отношение молодых людей к собственной внешности. Многие пациенты признаются, что именно фотографии, селфи и видеосвязь подтолкнули их впервые записаться на консультацию к ортодонту.

Дополнительное влияние оказывают социальные сети, сервисы знакомств и публикации популярных блогеров, демонстрирующих практически идеальные улыбки. На этом фоне ровные зубы постепенно перестают восприниматься как приятное преимущество и становятся частью современных представлений о привлекательной внешности.

Брекеты больше не повод для комплексов

Меняется отношение к ортодонтическому лечению и среди подростков. Если раньше брекеты нередко становились причиной переживаний и неуверенности, то сегодня они воспринимаются как обычный этап заботы о здоровье.

По словам Светланы Петросян, все чаще лечение рассматривается как показатель того, что родители уделяют внимание здоровью и будущему ребенка. В результате консультации у ортодонтов начинают проходить уже подростки в возрасте 15–16 лет.

Стоматология превращается в инвестицию в будущее

Эксперт подчеркивает, что речь идет не просто о росте популярности эстетической стоматологии, а о смене отношения к ней.

Для поколения Z улыбка стала важной частью самопрезентации. Молодые люди связывают ее с уверенностью в себе, успешным знакомством, прохождением собеседований и эффективным общением как в личной жизни, так и в профессиональной среде.

Если раньше посещение стоматолога чаще ассоциировалось с необходимостью лечения, то сегодня многие рассматривают заботу о зубах как долгосрочное вложение в качество жизни.

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