Названа ягода-чемпион, которая снижает риск инфаркта на 32%

Российский врач-эндокринолог назвала чернику абсолютным лидером по степени пользы для организма среди всех известных ягод. По данным масштабных научных исследований, этот доступный продукт способен кардинально снизить риски смертельно опасных заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».