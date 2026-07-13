Названа ягода-чемпион, которая снижает риск инфаркта на 32%

Российский врач-эндокринолог назвала чернику абсолютным лидером по степени пользы для организма среди всех известных ягод. По данным масштабных научных исследований, этот доступный продукт способен кардинально снизить риски смертельно опасных заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».
В интервью «Ленте.ру» врач «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина заявила, что черника — это не просто привычное лакомство, а мощнейший концентрат биологически активных веществ.
Главная ценность ягоды кроется в высоком содержании антоцианов. Это природные антиоксиданты, которые выполняют роль «щита» для организма: они эффективно блокируют внутренние воспалительные процессы и защищают клетки от преждевременного старения. Врач подчеркнула, что по совокупности подтвержденных научных данных у этой ягоды практически нет конкурентов.
Регулярное употребление черники оказывает системное терапевтическое действие на ключевые системы организма:
Сердечно-сосудистая система: Согласно масштабным клиническим наблюдениям, у людей, регулярно включающих ягоду в рацион, риск развития инфаркта снижается сразу на 32%. Антоцианы укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток.
Работа мозга: Компоненты черники стимулируют когнитивные функции, заметно улучшая память и концентрацию внимания.
Борьба с диабетом: Ягода существенно повышает чувствительность тканей к инсулину. Это свойство делает её незаменимым продуктом для профилактики сахарного диабета II типа.
Для того чтобы запустить процессы оздоровления, вовсе не обязательно питаться ягодой килограммами. Эндокринолог озвучила оптимальную норму:
«Достаточно съедать хотя бы одну горсть — это примерно 80–100 граммов — три-четыре раза в неделю», — резюмировала Анастасия Алтунина.
При этом специалист отметила, что полезными свойствами обладает не только свежий продукт. В замороженной чернике (при условии правильной шоковой заморозки) терапевтическая концентрация антиоксидантов и витаминов сохраняется практически в полном объеме, что делает суперфуд доступным круглый год.
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