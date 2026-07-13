Обладатели какого цвета глаз рискуют ослепнуть от катаракты раньше остальных

Летнее солнце может представлять серьезную опасность не только для кожи, но и для зрения. Врач-офтальмолог рассказала, почему люди со светлыми глазами сильнее подвержены развитию катаракты и как защитить глаза от вредного воздействия ультрафиолета, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Светлые глаза оказались более уязвимыми

Ультрафиолетовое излучение способно постепенно повреждать ткани глаза, а у людей со светлой радужкой этот процесс может протекать быстрее. Об этом рассказала ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелика Казанцева.

По словам специалиста, солнечные лучи запускают образование свободных радикалов — активных молекул, которые разрушают клеточные структуры. В первую очередь страдают белки хрусталика, а также клетки роговицы и сетчатки. Эти изменения происходят не сразу, а накапливаются в течение многих лет.

Чем опасны разные виды ультрафиолета

Врач пояснила, что UVB-лучи в основном воздействуют на роговицу. При длительном пребывании под ярким солнцем они могут вызвать фотокератит — состояние, напоминающее солнечный ожог глаза. Его симптомы обычно появляются спустя несколько часов после воздействия и включают резь, сильное слезотечение, светобоязнь и ощущение песка в глазах.

UVA-лучи, в свою очередь, проникают значительно глубже. Они постепенно изменяют структуру белков хрусталика, из-за чего тот становится более плотным и мутным. Именно этот процесс со временем приводит к развитию катаракты. Вероятность заболевания увеличивается по мере продолжительности и интенсивности воздействия солнечного излучения.

Кто находится в группе повышенного риска

По словам офтальмолога, хроническое воздействие ультрафиолета считается одним из главных факторов преждевременного помутнения хрусталика.

Особенно внимательно к защите зрения следует относиться:

детям, поскольку их хрусталик пропускает больше ультрафиолетовых лучей;

людям, перенесшим офтальмологические операции;

обладателям светлой радужки;

тем, кто по работе или образу жизни много времени проводит на открытом воздухе.

Как защитить глаза от солнца

Наиболее эффективной защитой специалисты называют качественные солнцезащитные очки. Они должны блокировать до 99–100% ультрафиолетового излучения диапазонов UVA и UVB.

Эксперт предупреждает, что обычные затемненные линзы без специального УФ-фильтра могут оказаться даже опаснее полного отсутствия очков. Из-за затемнения зрачок расширяется, и внутрь глаза проникает еще больше вредного ультрафиолета.

При выборе солнцезащитных очков рекомендуется обращать внимание на маркировку UV400, отсутствие дефектов и оптических искажений на линзах, а также на размер оправы, обеспечивающий защиту глаз не только спереди, но и сбоку.

По словам врача, регулярная защита глаз от солнечного излучения помогает снизить накопительный риск развития катаракты и других серьезных заболеваний органов зрения.