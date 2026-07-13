Финляндия построила миллионный подземный город на случай ядерной войны

Под столицей Финляндии создана масштабная система подземных убежищ, рассчитанная почти на миллион человек. Сооружения предназначены для защиты населения в случае крупных чрезвычайных ситуаций, включая возможный военный конфликт, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Тысячи убежищ под улицами Хельсинки

Финляндия заранее подготовила инфраструктуру гражданской защиты, которая позволяет жителям столицы укрыться под землей в случае опасности. Как пишет британское издание Times, под Хельсинки находится настоящий подземный город, состоящий из около 5,5 тысячи убежищ.

Эти сооружения способны одновременно принять почти миллион человек. По данным издания, система создавалась с учетом различных чрезвычайных сценариев, включая военные угрозы и возможные последствия применения ядерного оружия.

Подземная инфраструктура является частью многолетней политики Финляндии по подготовке гражданского населения к кризисным ситуациям.

Подземные объекты работают даже в мирное время

Особенность финской системы заключается в том, что многие помещения не простаивают. В обычное время часть подземных объектов используется для общественных нужд и сдается в аренду.

По словам представителя отдела безопасности Хельсинки Юкки-Пекки Шродеруса, такая практика позволяет регулярно проверять состояние сооружений и поддерживать их готовность.

«Городские власти построили убежища для экстренных случаев, но затем сдали их в аренду. Хорошо, что они используются, так что мы знаем, что все работает», — отметил он.

В подземном городе есть бассейны и спортивные объекты

Некоторые помещения под Хельсинки больше напоминают общественные центры, чем классические убежища. Внутри расположены спортивные объекты и зоны отдыха.

Среди них — бассейны с водными горками, сауны, картинговые трассы, скейт-парки, церкви и центры для занятий стрельбой из лука.

При необходимости эти пространства могут быть быстро переоборудованы для размещения людей.

Финляндия усиливает оборонную готовность

Вопросы безопасности стали особенно актуальными для Финляндии после изменения ситуации в сфере европейской безопасности. Страна вступила в НАТО, а альянс увеличивает военное присутствие у восточных границ Европы.

Москва ранее заявляла о своей обеспокоенности расширением инфраструктуры НАТО возле российских границ. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не угрожает другим государствам, однако будет учитывать действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.