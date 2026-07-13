Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализовались

Россия и Азербайджан вышли на траекторию полноценного и стабильного партнерства, преодолев прошлые разногласия. Главы обоих государств констатировали отсутствие системных кризисов и заявили о мощной позитивной динамике в двусторонних отношениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Полная нормализация: заявление Ильхама Алиева в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил о завершении процесса нормализации отношений между Баку и Москвой. Выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, азербайджанский лидер подчеркнул, что межгосударственный диалог не просто вернулся в привычное русло, но и демонстрирует высокую эффективность.

«Я бы сказал, что отношения полностью нормализовались. Активные связи существуют как на уровне правительств и сопредседателей межправительственной комиссии, так и по линии министерств иностранных дел и администраций президентов», — констатировал Алиев, выразив полное удовлетворение текущим вектором развития.

В Баку придают стратегическое значение контактам с Российской Федерацией. По словам президента Азербайджана, на сегодняшний день все совместные проекты и политические треки развиваются исключительно по восходящей траектории.

Позиция Кремля: торгово-экономический рост как главный показатель

Президент России Владимир Путин поддержал позитивный настрой коллеги, отметив, что между государствами никогда не было глубокого системного кризиса. В качестве главного доказательства стабильности партнерства российский лидер привел устойчивый рост торгово-экономических связей, который продолжался вопреки внешним факторам.

Глава РФ выразил уверенность, что Москва и Баку окончательно «перевернули страницу» после трагического инцидента с самолетом AZAL. Владимир Путин подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее укрепление двусторонних контактов в будущем — без каких-либо осложнений и искусственных барьеров.

Плотный контакт на всех уровнях

Эксперты отмечают, что текущее потепление — результат системной работы. На данный момент взаимодействие между странами поддерживается в режиме нон-стоп. Регулярные консультации профильных министерств, работа межправкомиссии и прямая связь между администрациями президентов позволяют оперативно решать любые возникающие вопросы, переводя кавказский регион в зону стабильного экономического партнерства.